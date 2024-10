Montblanc es convertirà en la capital catalana del món de Playmobil amb Clickània

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els propers dos caps de setmana Montblanc tornarà a acollir aficionats i col·leccionistes de Playmobil i moltes famílies interessades a passar moments únics en un entorn privilegiat. La setzena edició de Clickània, el Festival de Playmobil de Montblanc continua tenint una durada de quatre dies, dividits en dos caps de setmana: 12, 13, 19 i 20 d'octubre.

La imatge del cartell és obra d’Isaac Ballesté. És un disseny que utilitza els clicks de Playmobil i els seus complements per crear figures plenes de color. Dona importància al joc, la creativitat i la imaginació. Hi destaca el fet que enguany es commemoren els 50 anys de la fundació de Playmobil.

Els horaris són molt amplis: el festival estarà obert al públic cada dia de 10 h a 20 h. Els preus són, com sempre, populars: nens fins a 6 anys, gratuït; infants entre 7 i 13 anys, 2,50 €; i majors de 14 anys, 5 €. Des de fa un mes i mig es poden adquirir a través de la plataforma Codetickets a la qual s’hi accedeix des del web del festival (www.clickania.cat). És l’opció més recomanable per evitar les cues.

L’antiga església de Sant Francesc seguirà sent el punt central de Clickània. L’accés es farà en dues franges horàries: de 10 h a 14 h i de 15 h a 20 h, amb una aturada per a la neteja de 14 h a 15 h.

La nau central i les sales del claustre acolliran les botigues especialitzades i l'exposició de diorames temàtics. Els diorames que es podran contemplar enguany tenen aquests títols: Baleners bascos a Terranova, El regne dels cels, Enterrament del rei Jaume I al monestir de Poblet, Harry Potter, Homenatge a la pel·lícula Grease, L’encant d’Egipte, L’Islam, La defensa del regne, La destrucció de Pompeia i Les 8 vaqueres més famoses del Far West. Els seus autors venen de Barcelona, Batea, Igualada, L’Aleixar, L’Esquirol, Mutxamel, Viladecans i Vila-seca.

Als passadissos del claustre s’hi podrà veure novament l'exposició del seguici de Montblanc estrenada el 2019 i que sempre desperta un gran interès entre el públic assistent. És un projecte de José Miguel Lacasa i Marc Parès, amb la col·laboració d'Àlex Sala. A partir de quinze diorames es proposa un passeig per les actuacions que el seguici popular de Montblanc realitza a la plaça Major amb motiu de la Festa Major, les Festes de Sant Maties i Corpus.

Una de les novetats de l’edició d’enguany està relacionada amb el seguici de Montblanc. Hi haurà una parada d’estampació de samarretes amb clicks. Es recuperarà el disseny de 2007 obra de Xavier Iborra amb els elements del seguici. S’ha actualitzat amb la presència de les Gitanes i Gitanos, la Cucafera, les noies del Ball de Bastons i una Nana, que no tenia presència en la samarreta original. Es posaran a la venda altres dissenys, com la rèplica de la que es va fer en ocasió de la primera edició de Clickània el 2008 i una de dedicada a la Setmana Medieval.

La sala Sant Jordi del claustre tornarà a acollir una exposició de peces de col·leccionista coincidint amb el 50 è aniversari de Playmobil.

Com és habitual, a l'antic hospital de Santa Magdalena els visitants gaudiran de l'exposició dels muntatges dels aficionats que participen en la setzena edició del concurs de creació de diorames. Enguany hi haurà dues oportunitats per participar, una cada cap de setmana.

Des de la primera edició del festival es busca interactuar amb els visitants mitjançant concursos i sortejos, i es tornen a proposar activitats pels carrers i places de la vila.

Al Museu del Pessebre hi haurà un diorama dedicat al pessebre i es podrà visitar l’equipament pagant 2 € si es té l’entrada del festival. Es podrà passejar pel pas de ronda i les torres de la muralla per 1,50 € amb l’entrada del festival.

El concurs del Click Amagat s'ha convertit en un dels atractius imprescindibles del festival. Diverses botigues del nucli històric de Montblanc faran lluir els seus aparadors amb diorames on s'amaguen uns clicks que cal trobar i que representen personatges relacionats amb la Setmana Medieval de Montblanc. Per obtenir premi en el sorteig cal haver-los trobat tots i omplir un formulari online.

Cada dia de Clickània es faran sortejos de productes Playmobil entre els qui hagin adquirit l’entrada anticipada. El sorteig diari es farà telemàticament i immediatament es contactarà amb els guanyadors.