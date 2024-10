Homenatgen el president Josep Tarradellas a Poblet per commemorar el 70è aniversari del seu nomenament

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El Memorial Democràtic ha organitzat aquest divendres una diada a Vimbodí i Poblet (Conca de Barberà) per commemorar el 70è aniversari del nomenament del president Josep Tarradellas com a president de la Generalitat de Catalunya a l'exili (l'any 1954).

«Honorem un símbol de resistència, perseverança i compromís: commemorem la figura i el llegat de Tarradellas com un dels grans defensors de les institucions catalanes», ha afirmat el director del Memorial Democràtic, Jordi Font Agulló. Entre els actes de l'homenatge destaquen dues conferències, a càrrec de la doctora en Història Mercè Morales i l'historiador i periodista Joan Esculies.

La jornada culminarà amb una visita guiada per l'exposició permanent «Els fonaments de l'autogovern. Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià», al Monestir de Poblet. Els visitants faran un recorregut que inclou la recreació del despatx amb els arxivadors originals del president Tarradellas i podran veure documents, peces i objectes personals de gran valor, així com immergir-se en un patrimoni que, a través de milers de pàgines, constata com es va conformar l'Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià. La visita la dirigirà Joan Esculies, comissari de la mostra i biògraf de Tarradellas.