La plantilla de la fàbrica de Mahle a Montblanc està cridada a la vaga el 3 i 4 d'octubre

La plantilla de la fàbrica de Mahle Behr Spain a Montblanc està cridada a la vaga el 3 i 4 d'octubre per reclamar que es compleixi el conveni i es compensi el poder adquisitiu perdut pels treballadors. L'aturada s'ha convocat després d'una reunió de mediació aquest dilluns, que no ha servit per tancar un pacte.

El sindicat UGT ha denunciat «la intransigència de l'empresa» a qui ha acusat «d'imposar una sèrie de condicions que fan impossible arribar a un acord». En concret, lamenten que es vulgui que el comitè d'empresa accepti un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) «sense demostrar ni causa ni necessitat d'aplicació» a canvi de recuperar el poder adquisitiu perdut i actualitzar el concepte de nocturnitat.