L'Agència Catalana de l'Aigua impulsa la millora del riu Francolí a Montblanc

El proper 3 d’octubre la Sala de les Corts Catalanes de Sant Francesc, a Montblanc, acollirà de 19 a 21h una sessió informativa i espai de trobada sobre l’estudi de renaturalització del riu Francolí, al seu pas pel nucli urbà de Montblanc.

La trobada, organitzada per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) amb la col·laboració de l’Ajuntament de Montblanc, té l’objectiu d’informar i conscienciar la població sobre la importància de la recuperació morfològica del riu, així com recollir aportacions valuoses que ajudin a identificar limitacions i oportunitats per a les diferents alternatives plantejades.

A la sessió, a la que cal inscriure’s prèviament, intervindran l’alcalde de Montblanc, Oriol Pallissó, la cap de l'ACA a Demarcació de Tarragona, Marta Díez i diferents tècnics tant de l’Agència com de la consultora encarregada de l’estudi d’alternatives i la dinamització de la consulta ciutadana entorn d’aquest projecte, tot per explicar l’enfocament i justificació de l’estudi des d’un punt de vista estrictament tècnic.

La reunió està dirigida a un públic ampli amb l’objectiu de comptar amb una visió prou diversa del territori en relació amb el model de gestió de l’aigua: el món municipalista, les empreses i la indústria i les activitats econòmiques, la pagesia, les universitats i els centres de recerca, les entitats gestores d’aigua, les entitats ambientalistes i, en general, totes les activitats vinculades a l’aigua.

Participació ciutadana

La restauració del riu Francolí a Montblanc comptarà amb sessions informatives per garantir el coneixement del projecte i promoure la implicació tots els actors. L’objectiu és informar, conscienciar i sensibilitzar la població sobre els riscos geomorfològics i hidràulics, així com exposar els beneficis de la restauració ambiental del riu. Els continguts tècnics es presentaran de manera accessible, i es crearà un espai de debat on els ciutadans podran expressar les seves preocupacions i valorar les oportunitats del projecte. Aquesta participació activa serà clau per assegurar que les actuacions previstes, com la millora de la morfologia del riu, la plantació de vegetació autòctona, i la creació d’espais verds, entre d’altres, s’alineïn amb les necessitats i interessos de la comunitat.

L’ACA destinarà més de 40.000 euros per recuperar l’espai fluvial, la naturalització de la llera i dels seus marges, la millora de la capacitat hidràulica i la consolidació de les formacions ripàries del tram.