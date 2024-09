La Diputació aprova la millora d’un tram de la TV-7042 entre Rojals i Montblanc

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Diputació de Tarragona ha celebrat aquest divendres el ple ordinari corresponent al mes de setembre. Durant la sessió plenària s’ha aprovat inicialment el projecte de condicionament de la carretera TV-7042 de Rojals a Montblanc, (del punt quilomètric 10+800 al punt quilomètric 11+660), amb un pressupost d’execució per contracta de 1.058.859 euros.

El projecte preveu el condicionament de la TV-7042 en un tram de 860 metres de longitud, corresponent al terme municipal de Montblanc, (un tram urbà que passa per la zona de la ITV i del polígon i que continua per un tram periurbà que dona accés a una zona urbanitzada). En concret, s’arranjaran 440 metres de tram periurbà i 420 metres de tram urbà. Les obres milloraran la seguretat en aquesta via amb el plantejament d’un nou traçat, que s’eixamplarà fins a 6 metres de calçada amb cuneta transitable en zona periurbana, i fins a 6,6 metres de calçada amb voreres, en zona urbana.

A més d’ampliar la carretera, es preveu habilitar un vial per a ciclistes i vianants entre el punt quilomètric 10+800 i el punt quilomètric 11+250, per tal de donar continuïtat a les voreres que s’executen en zona urbana. Així mateix, al tram urbà de Montblanc es preveu l’execució de voreres als dos costats. Per la TV-7042 hi circulen diàriament 1.448 vehicles al tram urbà i 118 vehicles al tram periurbà.