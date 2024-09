Constitueixen la nova comissió executiva del PSC de Montblanc

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’agrupació socialista de Montblanc ha elegit aquesta setmana la nova comissió executiva que ha de regir l’agrupació aquests propers anys. Així, el portaveu socialista a l’ajuntament de Montblanc, Juanma Cabello, ha estat reelegit com a primer secretari de l’agrupació.

Completen la nova comissió executiva Artur Miró -exalcalde de Vilanova de Prades- com a secretari d’organització, i Adela Parlo com a secretària d’afers socials.

En les seves primeres declaracions un cop reelegit, Juanma Cabello, ha remarcat que «el socialisme democràtic a la Conca de Barberà està en un moment particularment dolç, com ho demostren els resultats del darrer cicle electoral. Però -vull subratllar-ho-, no estem al final del camí; al contrari, tenim bases molt sòlides per seguir creixent de forma sostinguda».

«La ciutadania de la nostra comarca ha constatat que amb Governs socialistes Montblanc avança. Sempre. De fet, tenint en compte els fets i no les paraules, amb executius conservadors i nacionalistes retrocedim, i amb Governs de progrés avancem. Encara recordem quan el Govern independentista va invertir... uns misèrrims 25.000 euros a tota la comarca en els pressupostos de la Generalitat del 2014...», ha afirmat.

Per contra, des de que Pedro Sánchez és president del Govern Montblanc ha rebut inversions «tan importants» com les que, corresponents a l’1’5% cultural, han permès reconstruir l’antic convent de Sant Francesc i habilitar-lo com a centre cultural o bé l’arribada de l’autovia A-27 a la capital de la Conca, que ha suposat un abans i un després històric en matèria de mobilitat.

I no tan sols les infraestructures de comunicació, el mateix Juanma Cabello ha recordat que han estat les mesures impulsades pel Govern progressista del president Pedro Sánchez les que han permès que més de 60 joves de Montblanc estiguin rebent, ara mateix, una prestació econòmica per poder accedir a un habitatge de lloguer.

«Per això volem tenir més força als ajuntaments i al Consell Comarcal de la Conca. No per satisfer cap vanitat personal, sinó per posar aquest augment de representació del PSC a la comarca al servei de la gent, i millorar la vida diària dels ciutadans d’aquesta comarca. Sempre he dit que el PSC és un instrument en mans del poble per defensar els seus interessos», ha reblat.