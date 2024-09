Comencen les obres d'enderrocament de Cal Masip a Montblanc

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Ja han començat les obres d'enderrocament de Cal Masip de la zona malmesa i es consolidarà la que està en bon estat. Aquest edifici servirà per poder guanyar espai per a futures ampliacions del Consell Comarcal. L'any 2022, el Consell Comarcal de la Conca de Barberà va acceptar la cessió, per part de l'Ajuntament de Montblanc.

Després d'haver fet una valoració de l'estat de l'immoble i feta una proposta de rehabilitació, s'està fent aquest enderroc de les parts ruïnoses. La licitació de les obres ha estat per l’empresa Opera Catalonia S.L.U per un import de 90.000 euros més IVA i el termini d’execució és de 2 mesos.