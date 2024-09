Vimbodí i Poblet viurà la X Festa del Vidre Artesà els dies 5 i 6 d’octubre

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Vitrum, la Festa del Vidre Artesà de Vimbodí i Poblet, arribarà enguany el cap de setmana del 5 i 6 d'octubre amb nombroses activitats per a tota la família. Es tracta de la desena edició d'aquest festival vidrier de referència a Catalunya, que aplega lleure i cultura a l'entorn del vidre, una tradició present a la vila des de temps immemorials.

Les demostracions de vidre bufat i altres tècniques, al carrer i al Museu i Forn del Vidre, són els eixos de la festa. Enguany, aniran a càrrec dels mestres vidriers Rafa Abdon, Ferran Collado, Igor Obeso i, per primer cop, hi participaran també vidriers pertanyents a l'Associació Vidre Bufat de Mataró, ciutat també vinculada històricament amb el vidre artesanal.

El mercat artesanal, els jocs i tallers infantils, els vermuts musicals (amb Alexandre Bonanit i JAS), el concurs de beure amb porró amb estil, l'espectacle Vitrumusical (amb els vidriers de Vitrum acompanyats dels músics Gerard Marçal i Joan Clavé) i la proclamació del vidrier d'honor d'enguany seran altres plats forts de la festa, que es desenvoluparà el dissabte dia 5 tot el dia i el diumenge dia 6 fins al migdia. Pròximanent es publicarà el programa complet al web del Museu i Forn del Vidre (www.museudelvidre.cat) i també s'anunciarà quin reconegut personatge català serà el vidrier d'honor d'aquesta desena edició.

Les novetats d'enguany

Com cada any, Vitrum incorpora noves activitats. Destaquen l'exposició de vidre artístic 'Fràgils Emocions', amb obres del mestre vidrier Rafa Abdon; la inauguració de la ruta per la vila 'Carrers de Llum'; la participació dels vidriers de Mataró, i la decoració del carrer Major amb una mostra dels guarniments dels diferents carrers de la vila durant les recents festes quinquennals dels Torrents. D'altra banda, el mercat dàrtesania es repartirà entre la plaça Major i la renovada plaça de les Orenetes, més àmplia, còmoda i accessible.

La festa del vidre català

Vitrum és la festa per excel·lència del vidre artesà a Catalunya. Cada primer cap de setmana d'octubre, des de l'any 2014, el municipi de Vimbodí i Poblet aplega vidriers provinents de Catalunya i l'estat que treballen aquest material de la manera tradicional i des de diferents tècniques: vidre bufat, vitrofusió, vitrall, esmalt, joieria... Uns i altres esdevenen els protagonistes del mercat artesanal, amb artesans de diversos oficis, i dels espectacles i demostracions a l'aire lliure o al Museu i Forn del Vidre de Vimbodí, epicentre de la festa. Vitrum inclou, així mateix, altres activitats relacionades amb la tradició vidriera, molt arrelada al municipi.

Organitzada per l'Ajuntament, la Festa del Vidre Artesà de Vimbodí i Poblet és única pel seu contingut i per la varietat d'actes que inclou, adreçats a un públic eminentment familiar amb ganes de gaudir d'una festa diferent que barreja lleure, ciència i tradició a parts iguals. Edició rere edició, compta amb la col·laboració de les entitats socials de la vila, particulars i diferents institucions, empreses i ens públics i privats, una col·laboració conjunta que esdevé clau en l'èxit de Vitrum.