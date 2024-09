L'Espluga de Francolí rep ja l'aigua del minitransvasament de l'Ebre després de sis mesos d'obres

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El municipi de l'Espluga de Francolí (Conca de Barberà) ja s'abasteix d'aigua potable del minitransvasament de l'Ebre des d'aquest dijous. El nou ramal de connexió a la xarxa del Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT), de 4,5 quilòmetres i les obres del qual s'han allargat sis mesos, ha de permetre posar fi a les restriccions que han patit durant les últimes dècades.

El nou aqüeducte, amb connexió provisional, està configurat per una canonada de polietilè d'alta densitat que connecta el ramal que fins ara finalitzava a Montblanc amb el dipòsit espluguí de Sant Miquel, situat a una cota de 473,9 metres i amb una capacitat de 3.000 metres cúbics. Segons ha remarcat el CAT, la nova canonada garantirà el subministrament d'aigua potable a tota la població de manera ininterrompuda, les 24 hores del dia.

Això permetrà posar fi als talls d'aigua a partir del pròxim dilluns. Unes restriccions que s'havien aplicat a les nits i que, a partir d'aquet cap de setmana, s'aniran reduint progressivament, passant de 14 a 6 hores, de la mitjanit a les sis de la matinada. Aquesta mesura ha d'ajudar a omplir fins a nivells màxims el dipòsit de Sant Miquel i, sobretot, poder prescindir de l'ús de camions cisterna per al subministrament d'aigua.

El president del CAT, Joan Alginet, ha concretat que està previst que les obres, iniciades el passat febrer, s'executin «íntegrament durant aquest mes de setembre». «Malgrat que ja s'ha iniciat l'abastiment d'aigua a través de la nova canonada amb totes les garanties de seguretat, durant els pròxims dies els nostres equips treballaran en els darrers arranjaments de camins intervinguts, i en la instal·lació dels últims equipaments de telecomandament i control electromecànic per completar íntegrament el projecte», ha detallat.

La vicealcaldessa de l'Espluga, Aida Morgades, ha assegurat que la posada en marxa d'aquesta infraestructura representa «una fita històrica per al nostre municipi i marca un punt d'inflexió decisiu d'aquest mandat». «A més, un cop l'Ajuntament s'hagi recuperat de la situació econòmica actual, la reducció de la despesa vinculada a l'abastiment permetrà desencallar altres projectes i millorar altres serveis, beneficiant així a tot el municipi», ha afegit. Les obres es van licitar per un import d'1.294.364,16 euros, dels quals un 73% està subvencionat per l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i el 27% restant per la Diputació de Tarragona.