Interrompuda la circulació a l'R13 i l'R14 entre l'Espluga i Vimbodí per l'avaria d'un tren

La circulació de l'R13 i l'R14 es troba interrompuda entre les estacions de l'Espluga de Francolí i Vimbodí i Poblet per l'avaria d'un tren, segons han informat Adif i Renfe. La incidència afecta el tram que uneix Lleida i Sant Vicenç de Calders i s'ha produït en una zona de via única.

Un tren ha remolcat el tren afectat fins a l'Espluga però fonts de Renfe han apuntat que per la via no circularà cap tren fins aproximadament les 13.00 hores. La companyia ha gestionat un servei alternatiu per carretera per cobrir el tram entre l'Espluga i Sant Vicenç de Calders fent el recorregut original que tenia el tren. Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Ferrocat.

