L'Ajuntament de Montblanc promou la construcció de 46 habitatges de protecció oficial destinats al lloguer. D'aquests, 6 tindran una habitació, 24 seran de dues habitacions i 16 en tindran tres. El consistori cedirà els terrenys i després serà una fundació privada qui executarà l'obra i en gestionarà els lloguers.

El projecte, fet per l'estudi d'arquitectura UBBU, té un cost de 6 milions d'euros. Per finançar-lo, l'Ajuntament ha demanat una subvenció d'1 milió d'euros a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. El municipi de Montblanc és zona «tensionada» d'habitatge, per això, el preu del lloguer es fixarà «sempre per sota» del preu de mercat. En el cas dels lloguers dels pisos més grans serà de fins a uns 555 euros.

Segons han explicat des de l'equip de govern, una altra particularitat del projecte és que alguns dels habitatges es destinaran a diversos col·lectius. En concret, onze pisos seran per a joves de fins a 35 anys i onze més per a col·lectius especials, com persones majors de 65 anys. La resta dels habitatges, un total de 20, seran de lloguer social. També hi haurà quatre habitatges dotacionals que es destinaran a entitats socials.

A més, es preveu la construcció de dos edificis de planta baixa, més tres amb pisos d'entre 44 i 73 metres quadrats. Aquests s'ubicaran al carrer Joan Amades, en un terreny entre la residència-llar Conca de Barberà i el camp de futbol municipal, que ocupa una superfície de 1.000 metres quadrats. Els pisos es faran amb mòduls prefabricats, fet abaratirà els costos dels treballs i també en reduirà el temps de construcció.

Obres finalitzades a finals de 2025

Si es resol favorablement l'ajut de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya a finals d'any, l'Ajuntament preveu que ho tindrà tot a punt per tirar endavant el projecte. Aquest, apunten, podria ser una realitat a finals de l'any vinent. «El model de construcció permetrà tenir l'obra acabada en set mesos», ha afirmat el responsable d'UBBU arquitectura, Marc Paré. Per la seva banda, l'alcalde Oriol Pallissó ha assegurat que l'habitatge és una de les prioritats del seu govern, després de molts anys «d'inactivitat» en aquest àmbit.

Et pot interessar: