La torre del Castlà de Montblanc es convertirà en un alberg per als pelegrins del camí de Sant Jaume

La torre del Castlà de Montblanc, situada al carrer Muralla Jaume II, es convertirà en un alberg per als pelegrins del camí de Sant Jaume. La previsió és que el nou equipament, amb capacitat per a vuit persones, pugui obrir portes a partir del setembre.

Tot plegat, després que aquest dimecres l'Ajuntament i l'Associació Amics del camí de Sant Jaume hagin signat un conveni de cessió d'ús per als pròxims quatre anys. De fet, aquesta ha estat una de les principals reclamacions de l'entitat des que van presentar-se en societat ara fa un any. «Volíem proveir d'un lloc on dormir als pelegrins que passen pel municipi», han afirmat des del col·lectiu, que confien que el nou espai fomenti les dues rutes locals que porten a Santiago de Compostel·la.

