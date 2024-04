El Campus Rock a l'Espluga de Francolí obre noves dates

El Campus Rock a l'Espluga de Francolí ha obert noves dates per al campament d'estiu per a joves. Les inscripcions estan obertes per la nova setmana del 30 de juny al 5 de juliol, que compta amb 45 noves places. A més, els exalumnes tenen un descompte especial d'inscripció avançada fins a l'1 de maig.

El campament consisteix en unes colònies musicals, adreçades a joves músics nascuts el 2011 o abans, que tinguin un interès en el pop-rock. Durant la seva estada, tenen l'oportunitat de participar en combos, tallers, concerts, i diverses activitats al voltant del rock i la música actual amb tutors i tutores especialitzats.

Per poder realitzar la inscripció, els interessats han d'omplir un formulari de sol·licitud. Un cop el completin, rebran un mail amb la confirmació de la sol·licitud. Llavors, els nous participants hauran de fer un vídeo interpretant un tema, o una part d'un tema musical, amb l'instrument amb el qual volen participar en el Campus.

La durada mínima és d'un minut i l'enviament s'ha de fer a la pàgina WeTransfer, adjuntant el vídeo i el nom del participant, al correu electrònic music@campus-rock.com.

