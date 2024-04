L'Espluga de Francolí aprova mesures urgents per continuar afrontant la sequera

L'Ajuntament de l'Espluga de Francolí ha anunciat un seguit de mesures d'emergència per abordar la situació de sequera que afecta el municipi. Aquest conjunt d'accions tenen com a objectiu principal garantir un ús responsable de l'aigua potable i fomentar la conscienciació sobre la seva importància en temps de crisi hídrica. Totes les mesures s'han acordat entre els grups municipals de Som Espluga i Junts per l'Espluga de Francolí, i compten també amb el suport de Nova Espluga - PSC.

Les noves mesures prohibeixen l'ús d'aigua potable per a diverses activitats, incloent-hi l'ompliment de piscines amb més del 20% del seu volum total, així com el reg de jardins, zones verdes i horts, llevat que sigui per a la supervivència d'arbres i plantes, i amb una quantitat mínima d'aigua, utilitzant mètodes com el reg gota a gota o regadores. Es prohibeix regar la gespa amb aigua potable, ja sigui provinent de la xarxa d'aigua com d'aportació externa. També es prohibeix l'ús d'aigua potable provinent de la xarxa municipal per netejar tota mena de vehicles, carrers, façanes i similars, sense perjudici de la necessitat del manteniment de les condicions higièniques i sanitàries adients.

A més, s'ha establert un límit de 90 litres d'aigua per habitant i dia per a l'ús domèstic. Els consums que superin les limitacions establertes tindran la consideració de consums excessius. Per a la seva banda, l'Ajuntament continuarà tenint tancades totes les fonts d'aigua potable. També es limita la dotació d'aigua per a la resta d'usos establint una reducció del 10% respecte al consum mitjà trimestral de l'any 2022.

Aquestes mesures s'aplicaran de manera immediata i s'acompanyaran de campanyes de sensibilització per a la població, amb l'objectiu de fomentar l'estalvi d'aigua i la substitució del seu ús en aquelles activitats que no requereixen aigua potable.

L'Ajuntament també requerirà plans de reducció de consum als grans usuaris d'aigua, en aquest cas als titulars que superin el 10% del consum total del municipi o un consum anual superior a 10.000 m³ i s'intensificarà els controls per garantir el compliment d'aquestes mesures per part del personal de la Brigada i el servei de Vigilància Municipal.

Durant els propers dies també es notificarà als titulars dels contractes de subministrament que hagin excedit els 50 m³ per trimestre durant els trimestres segon, tercer i quart del 2023, per tal que procedeixin a prendre les mesures necessàries per a no fer un ús excessiu de l'aigua.

Amb aquest conjunt d'accions, l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí busca abordar de manera efectiva la crisi hídrica actual i promoure un ús responsable dels recursos d'aigua del municipi. La Generalitat també està aprovant diferents mesures contra la sequera i que, en el cas que entressin en contradicció amb les mesures municipals, prevaldran les més restrictives. A banda, el consistori continua treballant en diverses accions destinades a abordar la situació i assegurar una gestió eficient de l'aigua al municipi com ara la connexió del ramal del CAT, la millora de la xarxa d'aigua a la Urbanització Carreras, entre d'altres.