L’Oficina de Turisme de Montblanc supera el nombre de turistes atesos l’any passat

L'Oficina de Turisme de Montblanc ha fet un balanç molt positiu de l'activitat turística durant la Setmana Santa, que ha tingut una situació climatològica favorable llevat del Diumenge de Pasqua. El dissabte al migdia ja s’havia igualat la xifra total de visites ateses el 2023.

Del dissabte 23 fins al diumenge 31 de març es van atendre 2.499 persones. El 2023 foren 2.121 i el 2022 1.400. La procedència ha estat principalment del país, confirmant la importància estratègica del turisme de proximitat.

De les 740 consultes ateses, com sempre, la gran majoria eren d’origen català, principalment de l’àrea metropolitana. Han representat un 68% del total (els anys anteriors foren el 73% i el 74,3%). Els espanyols han estat el 27% (ha augmentat, ja que els anteriors fou el 20% i el 21,7%). Els principals orígens han estat Euskadi, el País Valencià i Madrid. El turisme internacional no és massa important en aquest període de l’any, només un 5%.

El dia de major activitat va ser el dissabte 30 amb 594 persones ateses. La mitjana diària al llarg d’aquests nou dies ha estat de 276. Una xifra que dona a entendre el gran volum de feina que s’ha fet en acollida i informació de persones interessades a visitar Montblanc i la Conca de Barberà.

L'oferta de visites guiades es va haver d’ampliar per sobre de l’habitual. L’Oficina de Turisme ho havia previst i es van programar un nombre de sortides superior a l’habitual.

La visita familiar Explora Montblanc va sortir cada dia a 2/4 d’11, i la visita monumental es va oferir diversos dies en català i en castellà, fins a tres grups es van fer el Diumenge de Pasqua. En total han estat 405 persones les que han acompanyat els Guies de Montblanc. L’any passat van ser 457 i l’anterior 325.

A més, hi ha hagut molt interès per les visites autoguiades en família. Se n’han comercialitzat 40, entre Explora Montblanc al teu aire (per a fer amb infants d’entre 5 i 8 anys) i Descobreix la persona impostora de Montblanc (per als de 9 a 12 anys).

A banda de l'Oficina de Turisme, aquests dies hi ha hagut força activitat als monuments i equipaments culturals de la vila. La muralla s’ha pogut visitar durant deu dies consecutius i ha rebut 1.175 visitants, dels quals un terç eren menors de 14 anys, la qual cosa confirma el perfil familiar que tria Montblanc com a escapada cultural. El màxim també es registrà el dissabte 30 amb 325 visitants.

L’església de Santa Maria, el Museu Comarcal, el CIAR i el Museu del Pessebre de Catalunya van realitzar horaris especials ampliats i, com sempre, van despertar l’interès dels visitants que viatgen amb intenció de descobrir nous atractius.

També hi ha hagut moltes consultes referents a caminades senzilles que es poden fer en família. S’ha potenciat molt el ventall de propostes elaborat per l’equip de l’Oficina de Turisme de Montblanc que es pot trobar a Wikiloc. Hi ha un recull de recorreguts no massa complicats cap a espais d’interès com les ermites de Sant Joan, Sant Josep i Santa Anna, la cascada de la Vall, el pont de les Bruixes, la Font de la Ceba o el Molí de la Roca Xanxa, entre d’altres.

Aquesta gran activitat turística a Montblanc s’ha vist clarament reflectida en les xifres d’ocupació dels allotjaments turístics i en l’activitat de comerços, restaurants i establiments d’hostaleria. Els membres de Respira Montblanc preveien una molt bona Setmana Santa i s’ha confirmat i l’allotjament amb major capacitat del municipi, el càmping Montblanc Park ha fregat la plena ocupació.

L’Oficina de Turisme tanca el primer trimestre de 2024 amb unes xifres turístiques positives, amb més de 2.000 consultes ateses, això són més de 6.500 persones. El mes d’abril tornarà a ser el de màxima activitat turística de tot l’any. Després d’aquesta arrencada, del 19 al 28 d’abril tindrà lloc la 37a Setmana Medieval de la llegenda de Sant Jordi, el moment de l’any amb major nombre de visitants a Montblanc.