L'Espluga de Francolí recuperarà un immoble en mal estat per a ús públic

La propera setmana l'Ajunntament de l'Espluga de Francolí iniciarà les obres de consolidació de l'edifici municipal cantoner del carrer Castell, número 1. L'actuació es preveu que duri 4 mesos i el projecte forma part d'una actuació anterior en què es van executar les obres d'enderroc de l'edifici, donat el seu estat de ruïna.

Per tal d'assegurar l'estabilitat estructural es preveu l'execució d'unes obres de consolidació de l'edifici que consistiran en la realització del forjat de la planta primera i de la segona, l'execució de la coberta, el recrescut de les dues façanes, la realització de la façana posterior i l'execució de la caixa d'escala. Els arcs medievals que es troben a la planta baixa de l'immoble parcialment enderrocats, es conservaran i s'asseguraran estructuralment per poder obrir-los visualment i poder veure l'interior de l'edifici des de l'exterior.

L'objectiu del consistori és passar d'un edifici que presentava un perill estructural i que no tenia destinació pel que fa al seu ús a un edifici que s'utilitzarà com un equipament públic més.

Per tal de garantir la seguretat dels veïns, s'ha establert una restricció de trànsit des del carrer de les Parres cap al carrer Castell i viceversa. També hi haurà el carrer Calvari tallat per a la zona de les escales. A la zona de la plaça del Castell tampoc es podrà aparcar. La circulació a peu estarà garantida i delimitada amb tanques a la zona d'afectació de les obres.

Les obres es van adjudicar a l'empresa Oumeskur Construcciones y Obras, S.L. per 107.661,13 euros (IVA inclòs), dels quals 80.000 euros es finançaran amb una subvenció de la Diputació de Tarragona.