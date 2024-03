L’Oficina de Turisme de Montblanc reforçarà serveis per Setmana Santa

L'Oficina de Turisme de Montblanc ha previst un increment notable de l’activitat turística per a la propera Setmana Santa. Per això, reforçaran els serveis com les visites guiades que s'oferiran cada dia des del dissabte 23 al diumenge 31 de març. Aquestes es poden reservar a www.montblancmedieval.cat.

Durant aquests dies s’espera que tinguin una bona acollida les visites autoguiades que complementen la visita guiada: Explora Montblanc al teu aire (per a fer amb infants d’entre 5 i 8 anys) i Descobreix la persona impostora de Montblanc (per als de 9 a 12 anys).

A més, enguany s’hi suma l’escape room Montblanc, entre pergamins i riuades que la Cooperativa Reboll oferirà el divendres, el dissabte i el diumenge.

Hores d’ara la previsió dels allotjaments de Montblanc i dels que formen part de Respira Montblanc és molt optimista. Diversos establiments ja estan al 100% de reserves, però cal tenir en compte que la gran majoria són petits. Com passa cada any, la situació meteorològica acabarà marcant les xifres finals.