Mor l’exalcalde de Montblanc Maties Sanahuja Queralt

L’exalcalde de Montblanc, Maties Sanahuja Queralt, ha mort aquest dilluns 12 de febrer a l’edat de 88 anys. Sanahuja va ser alcalde de Montblanc del gener de 1986 al juny de 1991.

Montblanquí de naixement (3 de febrer de 1936), va arribar a l’alcaldia per succeir la mort de l’anterior batlle, el Sr. Dionís Mestre, del qual n’era el primer tinent d’alcalde. Va ser alcalde en funcions fins que el Ple Municipal el designà d’alcalde, just aquesta setmana fa trenta-vuit anys, concretament el dia 13 de febrer de 1986. Andreu Mayayo el va rellevar a l’alcaldia després de les eleccions de l’any 1991.

Segons apunten fonts de l’Arxiu Comarcal de la Conca, «quan va entrar a l’alcaldia, va assegurar que no volia un govern tancat, ans tot el contrari, ja que va donar cabuda en el govern al grup de l’oposició. Per tant, la seva filosofia política va anar lligada de la mà de la seva filosofia de vida, caracteritzada per tenir un tracte afable, cordial i honest i és per això que la seva intenció fou la de tirar endavant projectes per Montblanc comptat amb tothom».

A banda d’alcalde, Sanahuja va ser pagès. Va ser també president de la Cooperativa de Viticultors de Montblanc, president de la Unió Agrària Cooperativa Provincial i de la Caixa Rural Provincial.

L’Ajuntament de Montblanc instal·larà la capella ardent aquest dimecres 14 de febrer a les 9 del matí a la sala de plens de l’Ajuntament. El funeral tindrà lloc a les 10 del matí a l’església de Santa Maria de Montblanc.

L’Ajuntament de Montblanc també ha decretat tres dies de dol oficial.