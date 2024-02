Uns 200 tractors tallen l'AP-2, la C-14 i l'N-240 a Montblanc

Uns 200 tractors arribats de diferents punts del Camp de Tarragona tallen des de dos quarts de deu del matí d'aquest dimarts diverses carreteres a Montblanc, en motiu de la vaga convocada per la pagesia a tot el país. El punt de trobada ha estat la rotonda d'accés a l'AP-2 i que també connecta la C-14, l'N-240 i una de les entrades a la capital de la Conca de Barberà. Minuts després han baixat a l'autopista i l'han bloquejada en els dos sentits de la marxa. Segons el Servei Català de Trànsit també hi ha afectació a la C-241d, que uneix Montblanc i Pira, a causa de la cua de vehicles, i també a la C-51 a Vila-rodona. Entre les demandes dels pagesos hi ha la reducció de la burocràcia, preus justos i mesures reals per combatre la sequera.

Segons han apuntat, tenen intenció d'aguantar el tall durant un mínim de 24 hores. Els 200 tractors que hi ha des de primera hora han arribat des de Valls, Reus o Santa Coloma de Queralt, però se n'esperen més.