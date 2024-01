Detingut per robar prop de 5.000 llaunes de cervesa d'un camió en una àrea de descans de l'AP-2 a Vimbodí

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dijous un home que va furtar 4.842 llaunes de cervesa de l'interior d'un camió estacionat en una àrea de descans de l'AP-2 a Vimbodí (Conca de Barberà). Uns desconeguts van sostreure la càrrega del camió, la van carregar en una furgoneta i van fugir. Patrulles de trànsit i de seguretat ciutadana van muntar controls per trobar el vehicle. Una hora més tard, una de les patrulles de trànsit va localitzar la furgoneta circulant per l’autopista AP-7, en sentit nord. Els agents la van aturar a la sortida de Vilafranca del Penedès i van trobar els 200 paquets de cerveses, dels quals el conductor no va poder acreditar la seva procedència.

L'home, de 46 anys, va ser detingut per un suposat delicte de furt a l'interior de vehicle. Passarà a disposició del jutjat de guàrdia del Vendrell en les pròximes hores.

A l’àrea de descans els agents van localitzar fins a quatre camions amb les lones tallades.