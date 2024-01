La Conca de Barberà manté l'índex de recollida selectiva en prop del 78% aquest 2023

L'índex de recollida selectiva a la Conca de Barberà va arribar al 77,85% aquest 2023, una xifra que marca una lleugera tendència a la baixa respecte els dos anys anteriors -80,4% el 2021 i 78,6 el 2022-. La implantació a la comarca de sistemes de recollida diferenciats li van permetre assolir aquestes xifres, que la situen al capdavant de Catalunya en aquesta matèria. Segons el Consell Comarcal, la baixada d'un 0,77% d'aquest 2023 està causada per l'augment del rebuig en un 3,65%, si bé moltes fraccions de selectiva es mantenen o redueixen. Per contra, la recollida de residus en deixalleries ha pujat en un 9%.

Malgrat aquesta tendència, s'han reduït els residus impropis en la matèria orgànica en un 6,31%, baixant globalment a 1,35 quilos per habitant i dia, per sota de la mitjana catalana -1,42 kg/hab/dia-. En relació amb la recollida de voluminosos i de poda, s’han realitzat 1.639 serveis en total a la comarca, aconseguint revalorar molts residus que anteriorment no tenien un destí final correcte, com per exemple de tota la poda la qual es fa servir per barrejar amb l’orgànica i fer-ne compost.

Els municipis de la comarca que se situen per sobre del 80% són Barberà de la Conca, amb un 82,20%, seguit de Santa Coloma de Queralt amb el 82,09% i Vilaverd amb un 81,83%. Uns resultats, segons remarca l'ens comarcal que superen l'índex de reciclatge de molts municipis de Catalunya de les mateixes característiques, i que compleixen els objectius que marca la Unió Europea pel 2025 en la totalitat dels municipis, situant-se per sobre del 55%.

De cara aquest 2024, està previst posar en marxa un pla pilot en diversos municipis de pagament per generació. L'objectiu és que cada ciutadà pagui pel que genera i recicla, de manera que qui recicli més ho acabi notant a la seva factura de la brossa. Començarà per setmana santa a Barberà de la Conca. Forès i Senan seran els següents al llarg d'enguany.

D'altra banda, el Consell impulsa també noves mesures per posar solució al mal ús persistent que es fa de les àrees d’emergència dels municipis on es realitza el servei de recollida porta a porta. Això implica dur a terme avisos i sancions tot aplicant les ordenances per tal de sancionar els infractors que cometen actes incívics que es visualitzen amb la instal·lació de càmeres de videovigilància a les deixalleries i a les àrees d’emergències als pobles on es fa el porta a porta.

Segons recorda l'ens, les àrees d’emergència són un servei al qual cal recórrer de manera puntual dipositant la brossa separada correctament i de manera excepcional en cas que no es pugui treure el residu el dia que toqui el porta a porta.