Un cotxe causa el caos a la A-27 en direcció a Montblanc circulant en direcció contrària

S'està viralitzant a les xarxes socials un vídeo d'un conductor que enregistra un altre que condueix en sentit contrari per la A-27 en direcció a Montblanc.

En el vídeo, es pot veure com el cotxe, amb les llums engegades i una velocitat considerable avança en direcció contrària mentre alguns turismes en la direcció de la via hi passen pel costat. Afortunadament, el pilot condueix en línia recta, de manera que no es produeix cap col·lisió.