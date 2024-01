El Museu de la Vida Rural de l'Espluga de Francolí canvia de nom i passa a ser Museu Terra

El Museu de la Vida Rural de l’Espluga de Francolí, que des de fa més de 35 anys treballa per posar en valor el món rural, es converteix en el Museu Terra. Cultura rural sostenible. Aquest espai de la Fundació Carulla canvia de nom i d’identitat gràfica per fer èmfasi en tota la saviesa que aporta el món rural a l’hora d'imaginar futurs més sostenibles i convertir-la en el nou prisma des d’on plantejar els reptes de la sostenibilitat.

La nova etapa del museu té com a objectiu continuar posant en valor els coneixements del món rural i ampliar-ne la divulgació per afrontar la desconnexió demogràfica que, com a societat, tenim amb la terra i la natura. Avui en dia, el concepte ruralitat té a veure amb el vincle que tenim amb la terra, i les dades demostren que la desconnexió és total. Actualment, un 54% de la població mundial viu apinyada en un 10% de territoris urbans. Aquesta proporció encara és més accentuada a Catalunya, on dues terceres parts del país estan catalogades com a rurals, mentre que només un 10% de la població hi viu.

En aquest context, el Museu Terra es proposa posar tot el coneixement i patrimoni que conserva sobre aquest passat de relació amb el camp i la terra al servei del debat col·lectiu de la sostenibilitat i les maneres de seguir fent habitable el planeta. Amb una col·lecció etnològica de més de 5.000 peces, objectes i fotografies, així com exposicions temporals i activitats educatives, el Museu Terra a l’Espluga de Francolí esdevé un centre cultural participatiu i dinàmic que anualment rep entorn 20.000 visitants.

Marta Esteve, directora de la Fundació Carulla: «Les dades demostren que la desconnexió demogràfica que com a societat tenim amb la terra és total. Per això, des del museu volem obrir un camí de diàleg i reflexió apropant el coneixement i la saviesa del món rural, especialment en l’entorn urbà, i posar-la al servei del debat col·lectiu de la sostenibilitat i les maneres de seguir fent habitable el planeta».

La Sala Barcelona, la nova finestra del Museu Terra a la capital

A més del canvi de nom, el Museu Terra amplia el seu impacte i obre una finestra al món rural des de la ciutat amb una nova sala d’exposicions a Barcelona, dins la nova seu de la Fundació Carulla.

El nou espai ubicat al barri del Poblenou acollirà diferents exposicions per promoure la reflexió sobre la sostenibilitat a través de la mirada del món rural. Totes les exposicions a la Sala Barcelona aniran principalment dirigides a públic escolar d’entorns urbans, amb un programa que es posarà en marxa el curs 2024-2025. Tot i això, a partir del febrer 2024 s’hi podrà veure una petita mostra que vol ser una presa de contacte amb el barri del Poblenou, interpel·lant-lo des del seu passat rural. Aquesta primera mostra estarà comissariada per Julià Guillamon juntament amb l’equip del Museu i estarà oberta fins al juny de 2024.

Des de la nova seu de la Fundació Carulla a Barcelona es desenvoluparan i faran créixer les altres línies d’activitat de la fundació, com els premis i programes d’impuls, i també serà la seu de l’Editorial Barcino. El nou espai vol aglutinar la comunitat creativa i emergent que treballa amb la cultura com a motor de transformació social.

Fundació Carulla, 50 anys impulsant connexions creatives

Des de fa més de cinquanta anys, la Fundació Carulla treballa per transformar les persones i la societat a través de la cultura i les arts, liderant, impulsant i connectant projectes culturals i educatius que donin resposta als reptes que planteja la societat.

La Fundació Carulla treballa a partir de 3 eixos: l’impuls a la creació cultural amb impacte; la llengua i territori; i l’educació per la sostenibilitat. La fundació anualment rep unes 300 candidatures en les diferents línies de premis i programes d’impuls que té i ofereix tallers i jornades de reflexió i debat entorn l’ús social de la cultura, a través de Mutare.