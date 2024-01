Vimbodí i Poblet acull per primera vegada la Fira de la Tòfona Negra

Vimbodí i Poblet acollirà per primera vegada la Fira de la Tòfona Negra. No obstant, la d’enguany es tracta de la setena edició, ja que, fins a l’any passat, se celebrava a Vilanova de Prades. L’objectiu d’aquest esdeveniment és donar a conèixer la tòfona i promocionar l’ús d’aquest fong en les cuines domèstiques i professionals. La cita tindrà lloc el cap de setmana del 20 i 21 de gener a la zona del recinte del pavelló poliesportiu.

La fira és organitzada per l’Ajuntament de Vimbodí i Poblet, Tòfona de la Conca i l’Associació de Productors de Tòfona de Catalunya.

Diferents ‘showcooking’

El pròxim 20 de gener, a les 10 del matí, s’obrirà el recinte firal a la zona del pavelló esportiu on hi haurà el Mercat de la tòfona fresca i productes quilòmetre zero, amb degustació de vins i tapes amb tòfona negra. Una hora després t, tindrà lloc el primer showcooking de la jornada, que anirà a càrrec de Rafael Múria, xef del Restaurant Quatre molins de Cornudella de Montsant, guardonat per quart any amb Estrella Michelin. A les 12.30 hores, serà el torn del xef Francesc Arumí, del restaurant Can Jubany, també guardonat amb Estrella Michelin.

El dia 21 començarà amb un esmorzar popular a les 9 del matí, previ a la jornada tècnica Efecte en l’època de recol·lecció i la quantitat de tòfona negra, en funció del tipus de nius de turba i de la dosi de reg, a càrrec de Daniel Oliach, del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya. Un dels plats forts tindrà lloc a partir de les 12 h, amb la celebració del 7è Concurs de Gossos tofonaires al camp de futbol de Vimbodí i Poblet.