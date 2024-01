Diorames, concert i una recreació a l’Espluga de Francolí per celebrar els 800 anys del primer pessebre

L’Espluga de Francolí acollirà la seva pròpia celebració del 8è centenari del primer pessebre de la història, aquest 7 de gener. La vila, amb una àmplia tradició pessebrista durant els segles XX i XXI, ha preparat un conjunt d’actes culturals que compten amb la col·laboració del Museu de la Vida Rural, el Pessebre Vivent de l’Espluga, la Parròquia de sant Miquel i l’Ajuntament de l’Espluga. L’any 2024, a més, es compleixen 60 anys del primer pessebre vivent espluguí, que, ara en format biennal, es tornarà a representar just d’aquí un any.

Les entrades ja estan a la venda a través de la plataforma Entràpolis i a l’oficina de Turisme de l’Espluga de Francolí i inclouen, en una mateixa tarda, la visita lliure de la sala dels pessebres del Museu de la Vida Rural de 15 h a 18.30 h i el concert A l’ombra del Pessebre, a l’església vella a les 18.30 h. Aquest, a càrrec dels espluguins Raül Poblet, Anna Amigó Music i la titellaira Mercè Framis,comptarà amb veu, arpa i ombres xineses. Es tracta d’una activitat per a tota la família, una recreació dramatitzada de les figures a l’estil dels teatres d’ombres. A més a més, està acompanyada de nadales catalanes. Hi apareixen alguns fragments del Poema del Pessebre de Joan Alavedra, que conservava la seva filla Maria de camí a l’exili l’any 1939.

L'entrada també inclou l’accés a una recreació del primer pessebre de la història, als baixos de la rectoria, en acabar el concert.

Una immersió a la gruta de Greccio

Per un poble com l’Espluga, que va representar pessebres vivents a la Cova de la Font Major des del 1967 al 1977, l’efemèride que se celebra enguany a nivell mundial -amb especial rellevància a Catalunya- té una gran significació. La nit de Nadal de 1223, sant Francesc d’Assís va representar per primera vegada el naixement de Jesús, amb un bou i una mula, vius, dins la gruta de Greccio, un petit poble d’Itàlia que ell mateix va definir com «el més semblant a Betlem».

Per això, l’Associació del Pessebre Vivent ha decidit celebrar-ho amb una representació. Els baixos de la rectoria, que habitualment acullen les escenes de la sinagoga i la casa de Natzaret amb l’Epifania, es convertiran aquest cop en un convent franciscà del segle XIII i en la gruta o cova de Greccio on sant Francesc va organitzar la missa del Gall, aquella nit del 24 de desembre de 1223.