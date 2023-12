La FEAT defensa que hi ha productes perillosos que podrien passar per Lilla

L’obertura del túnel del coll de Lilla va suposar un pas endavant en matèria de mobilitat pel territori, però insuficient. No només perquè queda per enllaçar amb l’AP-2, sinó perquè les mercaderies perilloses no hi poden circular. Tot i això, la Federació d’Autotransport de Tarragona (Feat) defensa que aproximadament el 20% d’aquests productes hi podrien passar si la infraestructura es cataloga segons l’ADR.

«És un sistema de classificació que s’utilitza en molts punts d’Europa i amb el que els transportistes ja hi saben treballar», explica Joaquim Riudebas, president de la Feat. Aquesta opció podria obrir la porta a què certs camions hi poguessin circular i s’estalviessin els 44 km «de més» que fan en un servei capa l’interior del país. «S’ha tancat la porta a aquestes mercaderies molt aviat i no s’ha parlat amb els professionals», diu Riudebas.

Tot i això, aquesta és una de les alternatives que proposa l’entitat. «Una altra opció seria crear un vial que pogués connectar la sortida de l’A-27 a Masmolets fins a la sortida del polígon de Valls», exposa Josep Lluís Aymat, director de la Feat. Per optimitzar aquesta cruïlla, la patronal considera que s’hauria de donar una sortida a l’AP-2 «el més aviat possible».

Desdoblament de via

Per últim, l’última opció plantejada per la Feat per accelerar el transport de mercaderies perilloses va de la mà del desdoblament de la C-14 fins a Montblanc. «A Espanya veiem moltes autovies penjades i podria ser una alternativa, sense crear cap túnel, i fer un congost amb una via realment desdoblada», apunta Aymat. De moment, la situació sembla lluny de solucionar-se. «Ara mateix, la indústria química, la més important del Camp de Tarragona, no pot gaudir d’aquesta infraestructura clau», conclou Aymat.

Catalogar els túnels igual que a Europa

L’Acord de Transport de Mercaderies Perilloses per Carretera és un pacte europeu que regula el transport internacional d’aquests productes. Aquest marc divideix en categories els túnels, tot i que s’aplica de forma deficient a Espanya. Per això, la Feat veu la seva implementació com un desllorigador per la situació al Túnel de Lilla.

«Aproximadament un 20% de les mercaderies perilloses podrien passar pel túnel si es catalogués de forma correcta», apunta Joaquim Riudebas Salvat, president de la Feat. Aquest percentatge representaria en gran manera els productes corrosius, com el lleixiu o la sosa càustica, que no exploten ni cremen. «Les mercaderies perilloses es divideixen en 13 grups, en funció de les seves característiques, tot i que la perillositat d’alguns productes és molt relativa», rebla Riudebas.