Desmantellen una banda que hauria comès robatoris en cases de la Conca de Barberà i el Priorat

Els Mossos d'Esquadra han desmantellat una banda organitzada que hauria comès vuit robatoris en cases del Segrià, l'Urgell, la Segarra, la Conca de Barberà i el Priorat. La policia qualifica aquest grup com a molt actiu i amb molta mobilitat, especialitzat en robatoris amb força en cases. Els Mossos de Falset van detenir 'in fraganti' un dels investigats i es va precipitar la detenció de la resta d'integrants. Segons la policia, un dels casos va acabar amb robatori violent després d'amenaçar i colpejar una víctima quan els assaltants van ser sorpresos i volien assegurar la fugida. Sempre accedien a les cases saltant tanques o marges dels jardins i s'emportaven joies i diners.

Les detencions han anat a càrrec de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial Ponent i de la comissaria de Falset i van tenir lloc el 14 de desembre. Són quatre homes d'entre 28 i 36 anys i estan acusats de set robatoris amb força a interior de domicili, un robatori amb violència i pertinença a grup criminal. La investigació va començar a l'agost arran d'una sèrie de robatoris amb força en cases de diferents comarques.

El primer va ser a finals d'agost a Benavent del Segrià. A l'octubre n'hi va haver dos més a Agramunt (Urgell) i aquest desembre n'hi ha hagut a Tàrrega, Solivella i Montblanc (Conca de Barberà), Cervià de les Garrigues i Falset (Priorat). Tots van ser robatoris amb força excepte un dels dos fets d'Agramunt que es va convertir en un robatori violent. En aquest cas, els lladres van ser sorpresos pel propietari i aquests el van colpejar i amenaçar amb un tornavís per assegurar la seva fugida.

Segons els Mossos, sempre utilitzaven el mateix 'modus operandi': accedien a les cases saltant les tanques o marges dels jardins i, des de les bandes menys exposades dels edificis, forçaven finestres o portes de balcons amb eines senzilles com ara un tornavís o colpejant amb un objecte contundent.

Un cop a dins, anaven per les habitacions i s'emportaven joies i diners. Els lladres tenien una "gran mobilitat", segons la policia, que també explica que es desplaçaven en un vehicle per les diferents poblacions. En arribar al destí, dos d'ells assaltaven les cases mentre els altres dos els esperaven prop del lloc per facilitar la fugida.

Gràcies als diferents indicis recollits en robatoris, els investigadors van poder determinar la identitat de quatre persones que integrarien aquest grup especialitzat. La investigació es va precipitar la tarda del 14 de desembre quan agents de Seguretat Ciutadana de la comissaria de Falset van detenir un dels investigats en ser sorpresos mentre robaven en una casa de la població. Un segon investigat, que també es trobava a l'interior de la casa, va aconseguir fugir.

Ràpidament, els investigadors de la DIC amb un equip de l'ARRO van muntar un dispositiu per localitzar la resta d'integrants de la banda. Pels volts de les deu de la nit van detectar el vehicle dels lladres en un dels controls que s'havien muntat al Segrià. L'acció ràpida i sorprenent de la policia hauria permès detenir els tres ocupants amb seguretat. Entre ells es trobava el que havia aconseguit fugir.

Els detinguts, un d'ells amb antecedents, van passar a disposició judicial el 17 de desembre davant el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.