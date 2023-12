La Conca de Barberà, un dels quatre territoris catalans que registra menys ocupació al novembre que l'any passat

La Segarra, Osona, l'Alta Ribagorça i la Conca de Barberà són els únics territoris de Catalunya que han registrat un nivell més baix d'ocupació aquest novembre en relació a les dades de l'any passat. La mitjana catalana d'afiliats a la Seguretat Social ha augmentat en 90.990 empleats (+2,6%) en aquest període fins a les 3,54 milions de persones treballant, segons dades de l'Idescat.

Els afiliats han crescut especialment al Solsonès, que augmenta un 11,9%, a l’Alt Empordà (4,6%), al Baix Penedès (3,7%) i al Gironès (3,0%). A l’altre extrem, la Segarra i Osona, disminueixen el nombre d’afiliats el 4,6% i l’1,8%, respectivament. També disminueixen l’Alta Ribagorça (-1,5%) i la Conca de Barberà (-0,3%).

En comparació amb el mes d’octubre, el nombre d’afiliats ha augmentat al conjunt de Catalunya en 11.380 persones, un 0,3%. La variació mensual és negativa a vuit comarques i les principals disminucions són les de la Selva (‑4,7%), el Tarragonès (-2,3%) i el Baix Empordà (-2,1%). Pel que fa a la resta, els augments més elevats són els d’Aran (6,5%), l’Alta Ribagorça (2,7%) i el Pallars Jussà (1,4%),

En relació al sexe, el nombre de dones afiliades augmenta a tot el territori, excepte a 2 comarques –Segarra i Osona-. Destaquen com a principals augments els del Solsonès (13,1%), i l’Alt Empordà (5,1%). Al conjunt de Catalunya, tots els grups d’edat han augmentat el nombre d’afiliats al novembre en relació amb un any enrere, excepte el de 30 a 44 anys, que ha disminuït un 0,1%.

Pel que fa als afiliats estrangers, creixen a pràcticament totes les comarques, entre les quals sobresurt el Berguedà (12,9%) i l’Anoia (11,1%), a més del Solsonès, afectat pels canvis territorials. En termes absoluts, destaca l’augment dels afiliats de nacionalitat estrangera al Barcelonès (18.695), xifra que suposa més del doble de l’augment dels afiliats de nacionalitat espanyola a aquesta comarca (9.055).

Per sectors, els serveis representen el 79% de les afiliacions i registren un increment del 3% respecte el novembre de l'any passat. A la indústria el creixement ha estat de l'1,4%, a la construcció d'un 1,6% i l'agricultura és l'únic sector que anota un descens de l'1%, amb caigudes a 29 comarques i a Aran.

Al mes de novembre, el 19,7% de les afiliacions per compte d’altri són a jornada parcial, percentatge que s'incrementa més en el cas de les dones (26,8%) que en dels homes (12,6%). La Cerdanya (22,7%), el Solsonès i el Barcelonès (22% totes dues) són les comarques on la proporció d’afiliacions per compte d’altri a jornada parcial és més elevada. Per contra, Aran té el grau de parcialitat més baix (11,6%), seguida de l’Alta Ribagorça (14,8%).

Pel que fa al grau de temporalitat, la proporció se situa en l’11,9%, 2,3 punts percentuals menys que un any abans. La comarca amb un grau de temporalitat més elevat és la Ribera d’Ebre (17,7%) i gairebé dobla el grau de temporalitat del Baix Empordà (9,1%) i de l’Alt Empordà (9,8%), que tenen els graus més baixos.