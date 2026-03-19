Mor un motorista de 35 anys després de topar amb una senyal de trànsit a Cambrils
Els fets van passar dimecres a les 22.49 hores al Vial de Cavet a la zona de Vilafortuny
Un jove de 35 anys va morir dimecres al vespre després de patir un accident a Cambrils. Els Bombers de la Generalitat van rebre un avís a les 22.49 hores per un accident d'una moto que hauria xocat contra una senyal de trànsit al Vial de Cavet a Vilafortuny (Cambrils), a l'alçada del molí de la Torre.
Segons explica el cos d'emergències, cap més vehicle es va veure implicat en la sortida de via. El fort impacte de la moto contra la senyal i un fanal va provocar la mort del seu conductor. La Policia Local està realitzant les diligències per investigar que va passar.
Fins al lloc es van desplaçar dues dotacions de Bombers de la Generalitat i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que no van poder fer res per salvar-li la vida.