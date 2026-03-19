Detinguts a Cambrils després de sostraure 420 euros a una persona que els acabava de treure del caixer
Els tres arrestats acumulaven fins a una quarantena d’antecedents policials per furts
Agents dels Mossos d'Esquadra del Grup de Delinqüència Urbana de la comissaria de Cambrils van detenir ahir en aquest municipi del Baix Camp tres homes de 25, 27 i 32 anys, com a presumptes autors d’un delicte de furt.
Els fets van succeir pels volts de les 11.30 hores, quan els agents que efectuaven tasques de prevenció de delictes a Vinyols i els Arcs van reconèixer un vehicle relacionat amb diversos furts quan es dirigia cap a la carretera T-325 en direcció a Salou. Amb el suport d’altres efectius policials els van aturar al Camí del Mas Clariana de Cambrils i van comprovar que els tres ocupants acumulaven fins a una quarantena d’antecedents policials per furts.
En un amagatall sota un dels seients posteriors del vehicle s’hi va localitzar una llibreta bancària, dues targetes de crèdit, un document d’identitat i altres objectes. Els agents van comprovar que la llibreta corresponia a una persona diferent i que feia poc s’havia efectuat la retirada de 420 euros que justament duia a sobre un dels tres homes. Davant els arguments contradictoris i les explicacions incongruents, es va traslladar els sospitosos a la comissaria, mentre que el vehicle va quedar immobilitzat perquè no disposava d’assegurança.
De les gestions posteriors, es va poder confirmar que la titular de la llibreta bancària s’estava dirigint a la comissaria per denunciar el furt de la seva bossa de mà. La víctima va explicar que uns desconeguts li li van sostreure 420 euros just després de retirar-los d’un caixer ubicat al carrer Folch i Torres.
Els mossos van retornar-li les seves pertinences, i seguidament van iniciar els tràmits corresponents per esbrinar la procedència d’un telèfon mòbil i dos rellotges que també van localitzar als sospitosos juntament amb altres quantitats de diners en efectiu. Així mateix, el Grup de Delinqüència Urbana continua treballant per relacionar amb altres casos similars els moviments i l’actuació d’ahir dels tres homes a la zona.
Està previst que els arrestats passin en les properes hores a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Reus.