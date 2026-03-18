La pastisseria 'top' de Catalunya que obre demà a Cambrils: croissants XXL que arrasen a les xarxes
Croissants XXL de tots els sabors, panettones premiats i coques artesanes que arriben a Cambrils
La pastisseria Xocosave obrirà aquest dijous, 19 de març, una nova botiga a Cambrils, a la Rambla Jaume I. Els veïns podran gaudir dels seus famosos croissants XXL, pastissos d’autor i xocolata artesana que s’han fet virals a les xarxes socials, a més de descobrir la resta de la seva àmplia oferta de rebosteria.
Xocosave acumula un sòlid historial de reconeixements, ja que, per setè any consecutiu es troba entre les millors cinquanta pastisseries de Catalunya, i el 2020 va ser guardonada amb el premi al millor panettone d’Espanya, així com un Solete Repsol.
D’aquesta pastisseria, per exemple, s’han fet virals els seus croissants XXL, que arrasen a les xarxes socials per la seva mida gegant. La pastisseria ofereix una àmplia gamma de sabors dels seus croissants, des dels clàssics de mantega i xocolata fins a combinacions especials com Kinder Bueno, Oreo Baileys, passant per cremosos de mascarpone i cheesecake, i versions de fruita com plàtan amb xocolata o mango.
A més dels croissants, la pastisseria, fundada el 1880, també s’ha fet famosa pels seus panettones artesans, que el 2020 van ser reconeguts com els millors d’Espanya, i per obtenir un Solete Repsol aquell mateix any. També destaquen les seves coques i un servei de càtering que porta la rebosteria a esdeveniments familiars i corporatius.
L’obertura del nou local també generarà oportunitats de feina, ja que Xocosave va iniciar, fa un mes, un procés de selecció per incorporar personal a aquest nou projecte que posen en marxa des d’aquest mateix dijous al municipi de Cambrils.