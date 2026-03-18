L'Hospitalet de l'Infant, epicentre d'una fira de LEGO i Playmobil
La quarta edició de l’HospiBrick & Click se celebrarà els dies 21 i 22 de març al pavelló esportiu
Aquest cap de setmana l’Hospitalet de l’Infant acollirà la quarta edició de l’HospiBrick & Click, la fira conjunta de LEGO i Playmobil més gran de Catalunya. L’esdeveniment tindrà lloc al pavelló esportiu i comptarà amb més de 300 metres quadrats d’exposició.
A la fira es podran veure 12 diorames de Playmobil i uns 120 m² de creacions de LEGO —40 m² més que en l’edició anterior—, muntats per membres de les associacions Somosclicks (Playmobil) i Hispalug (LEGO). A més de l’espai expositiu, hi haurà dues parades de venda especialitzada i una zona de jocs amb bricks de LEGO per als més petits.
L’associació ESTEMAQUÍ, entitat local que treballa per donar veu i visibilitat als infants amb capacitats diferents i oferir suport a les seves famílies, disposarà d’un estand propi per recaptar fons mitjançant la venda d’articles solidaris.
La fira inclourà també un espai de pinta i acoloreix i un concurs infantil de muntatge de diorames de LEGO i Playmobil, adreçat a nens i nenes de fins a 14 anys. Les places són limitades i cal preinscripció.
Com a novetat d’enguany, s’habilitarà un espai dedicat a la impressió 3D, on es podran veure peces de LEGO i Playmobil creades amb aquesta tecnologia i les impressores en funcionament.
La fira obrirà dissabte 21 de març, de 10 a 13 h i de 16 a 20 h; i diumenge 22 de març, de 10 a 13 h i de 17 a 19 h. L’entrada tindrà un preu de 2 euros, mentre que els menors de 10 anys hi podran accedir gratuïtament.
Enguany s’han previst tres «hores tranquil·les», durant les quals es reduirà la intensitat lumínica i acústica del pavelló per facilitar una visita més confortable a les persones amb neurodiversitat i a qualsevol visitant que prefereixi un ambient més relaxat. Seran dissabte, de 10 a 11 h i de 16 a 17 h, i diumenge, de 10 a 11 h.
Sortejos
Amb l’entrada numerada, els visitants participaran en els sortejos diaris de diversos sets de Playmobil i LEGO.
D’altra banda, el diumenge 22 de març, l’Associació de Comerços de l’Hospitalet de l’Infant i la Vall de Llors (ACHV) sortejarà quatre jocs de LEGO i Playmobil. Per optar a aquests premis, a partir d’aquest dijous 5 de març caldrà recollir el passaport del Joc del busca click a l’Oficina de Turisme de Cal Forn o a la Casa de la Vila, emplenar-lo correctament i dipositar-lo a l’estand de Comerç de la fira. El passaport ja s’ha distribuït entre l’alumnat de les escoles i llars d’infants del municipi.
En l’edició anterior, la fira va rebre prop de 6.000 visitants, tant del municipi com d’altres punts de Catalunya i de ciutats com Saragossa, Bilbao, València o Sevilla.