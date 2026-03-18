Batukaselva: trenta cors i un sol batec
Aquesta formació musical nascuda a la Selva del Camp combina formació, inclusió i cohesió amb una trentena de músics de totes les edats i preparacions
L’any 2023 naixia Batukaselva, un projecte musical encapçalat per Quim Solé, que llavors era director i professor de l’Escola de Música de la Selva, i que va detectar les ganes de molts joves de practicar ritmes d’origen africà i brasiler. «Va coincidir també que al poble ja hi havia altres elements com els Diables o el Ball de bastons, però faltava una Batukada, que és una cosa que ara es veu molt per tot arreu», explica.
Així és com, juntament amb el també professor de l’escola Eric Sánchez, van decidir impulsar aquest projecte. Quan van arrencar, recorda Solé, van començar de zero, sense local d’assaig i amb una colla que no arribava a la mitja dotzena de components. Ara ja superen els trenta integrants. Els seus membres són persones amb estudis musicals o sense, d’una franja d’edat que va dels vuit als setanta anys.
La integració, subratlla el Quim, és un dels grans eixos del grup: «D’aquesta manera es generen dinàmiques que trenquen la tradicional separació per franges d’edat». I, el que ell considera més important, «els petits s’enorgulleixen de tocar amb els grans, i els grans veuen que els més joves estan al seu mateix nivell i poden tocar junts». Això, insisteix, «és el més interessant». La inclusió de Batukaselva també incorpora la diversitat funcional. «Sovint aquestes persones queden en un racó. A Batukaselva els posem al mig, com a la resta». D’aquesta manera, explica el director, «també se senten més motivats a aprendre i fer avenços».
Un altre tret distintiu dels batukeros de la Selva són els instruments. «Tenim un fuster, el Celestí Ferrater, que també és inventor, i ens fa coses molt xules», apunta el Quim. Una timbala amb una decoració de palmeres i un cul d’ampolla que modifica el so, o un timbal tunejat amb l’estrella de Mercedes en són només dos exemples. Més enllà de l’anècdota, el treball del Celestí també ha estat fonamental per adaptar els instruments als músics i a les diverses capacitats físiques, construint instruments gairebé personalitzats.
D’aquesta manera Batukaselva combina innovació, inclusió i tradició musical en un mateix projecte comunitari. Ara, el local d’assaig els ha quedat petit i han d’organitzar-se per combinar treball conjunt i sessions parcials, especialment per integrar nous membres. Aquest creixement constant els obliga a «fer petits reciclatges perquè els nous vagin agafant el ritme». Així i tot, apunta el director, Batukaselva és un projecte en què l’aprenentatge i la cohesió tenen tant o més pes que el resultat. «Som trenta cors i un sol batec», formula amb orgull.