POLICIAL
Una detinguda a Riudoms per estafar per xarxes socials utilitzant el ganxo del fill en dificultats
L'arrestada captava persones per obrir comptes bancaris on rebre els diners, que arribarien a prop de 100.000 euros
La policia nacional ha detingut a Riudoms una dona per, suposadament, formar part d'un grup dedicat a estafar persones via xarxes socials amb el ganxo del fill en dificultats. Segons el cos policials, l'arrestada tenia la funció de reclutadora de «mules», persones que obrien comptes bancaris on rebre els diners que estafaven. L'operatiu policial, juntament amb l'Ertzaintza, va permetre decomissar el 10 de març passat al domicili de l'arrestada 3.400 euros en efectiu, dispositius mòbils i una gran quantitat de targetes SIM utilitzades en els enganys. Segons la policia nacional, les estafes van afectar víctimes d'arreu del territori estatal, arribant a superar els 96.000 euros.
La investigació es va iniciar al mes de gener després que es detectessin diverses estafes arreu d'Espanya seguint un mateix patró. A través de missatges de text, els delinqüents es feien passar per un fill de la víctima al·legant un problema urgent i anunciant que aquell era el seu nou número de telèfon per demanar-los, posteriorment, una transferència de diners amb motiu d'aquesta urgència i necessitat.
El fil de les indagacions va portar els investigadors fins al domicili de l'arrestada a Riudoms, on es va procedir a l'escorcoll ordenat per un jutjat d'Irun. La detinguda, segons argumenten, contactava a través de perfils de xarxes socials amb persones a les quals oferia quantitats econòmiques per obrir comptes bancaris des dels quals, un cop culminava l'estafa, feien ingressar els diners a les víctimes i, així, podien evitar el rastre per als investigadors. Els més de 96.000 euros estafats es distribuïen dins de l'entramat delictiu.
L'operació continua oberta mentre s'analitza la informació trobada en el material decomissat i no es descarten noves detencions així com la localització de més víctimes.