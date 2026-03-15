La Cursa de Muntanya 4 Termes de Mont-roig del Camp tanca amb èxit la seva XII edició
La Cursa Express Plus, la Cursa Express, la Cursa Cadet i la Caminada popular culminen un cap de setmana rècord
amb gran participació i tota la implicació dels voluntaris
Diumenge ha tingut lloc la jornada final de la XII edició de la Cursa de Muntanya 4 Termes 2026, amb la cursa Express Plus, la cursa Express, la cursa Cadet i la Caminada popular, que han tancat un cap de setmana intens i ple d’esport. La jornada ha estat marcada per un temps fresc i ventós, amb ratxes de vent que en alguns moments han bufat amb força, afegint un punt d’exigència als recorreguts.
Tot i això, les temperatures suaus han afavorit el desenvolupament de les proves i han acompanyat els corredors al llarg del matí. Els participants han recorregut senders i corriols dels municipis de Montroig del Camp, Pratdip, Tivissa, Colldejou, Llaberia, la Torre de Fontaubella, l’Argentera, Riudecanyes i Vilanova d’Escornalbou, gaudint de paisatges únics i d’un ambient festiu i esportiu.
Ahir dissabte es va iniciar la XII edició de la Cursa 4 Termes amb les curses de més distància, la cursa Ultra Trail (54 km, 2.950 m+) i la cursa Trail (27 km, 1.350 m+). La modalitat Ultra Trail va ser seu del Campionat de Catalunya d’Ultraresistència de la FEEC, mentre que la modalitat Trail va registrar el nombre més elevat de corredors de fora de Catalunya i també de l’Estat espanyol, i puntuava per a la primera prova de la Copa d’Espanya de Curses per Muntanya de la FEDME 2026 en les categories Promesa i Absoluta. Podeu consultar els resultats complets a la pàgina oficial de l’esdeveniment. www.cursa4termes.com.
Organització i voluntariat
L’èxit de l’edició ha estat possible gràcies a la dedicació i passió amb que l’entitat CE L’Areny de Mont-roig del Camp posa en l’esdeveniment. Però sobretot gràcies a l’esforç i afany dels més de 220 voluntaris, que han garantit la seguretat, els avituallaments, el suport als corredors i la cura en fer que tots els participants visquessin l’experiència amb comoditat, entusiasme i un ambient proper i acollidor.
Classificacions destacades
Primers classificats en la Cursa Express Plus (17 km, 700 m+) *Copa d’Espanya de Curses per Muntanya de la FEDME 2026 en la categoria
Júnior
Categoria masculina:
1 - Biel Sagués Rovira -01:16:34
2 - Marco Luna Atienza -01:19:17
3 - Eloy Martínez Faro -01:19:58
Categoria femenina:
1 - Emma Mendez Martinez -01:30:20
2 - Laia Alonso degràcia -01:33:10
3 - Helena Moragas Molina -01:37:14
Primers classificats en la Cursa Express (14 km, 450 m+) *Copa d’Espanya de Curses per Muntanya de la FEDME 2026 en la categoria
Juvenil
Categoria masculina:
1 - Carlos Garcia Suarez -00:59:04
2 - Joan Guiteras Paixau -00:59:13
3 - Alex Pacheco Garcia -00:59:18
Categoria femenina:
1 - Núria Calzada Garrofé -01:13:36
2 - Macarena Carmona Mayoral -01:15:22
3 - Aina Roca Pautàs -01:16:20
Primers classificats en la Cursa Cadet (10,5 km, 360 m+) *Copa d’Espanya de Curses per Muntanya de la FEDME 2026
Categoria masculina:
1 - Lucas Gámez Zea -00:44:23
2 - Gerard Costa Gonzalez -00:45:15
3 - Raúl Sánchez Chuecos -00:45:31
Categoria femenina:
1 - Mattie Yáñez Walkley -00:54:33
2 - Mar González Gómez -00:55:18
3 - Queralt Rutllant Peracaula -00:55:3
Sobre la Cursa 4 Termes
La Cursa de Muntanya 4 Termes se celebra anualment a Mont-roig del Camp des de fa 12 edicions i s’ha consolidat com un esdeveniment de referència del trail running a Catalunya. La prova combina diversos recorreguts de diferent dificultat i distància, adaptats a tots els nivells i edats, i travessa els paratges naturals i municipis del Baix Camp.
A més de fomentar la pràctica esportiva, l’esdeveniment posa l’èmfasi en la sostenibilitat, el respecte pel medi ambient i la implicació del poble i dels voluntaris, oferint als participants una experiència completa i acollidora. Amb la jornada de diumenge, la Cursa de Muntanya 4 Termes 2026 tanca una edició històrica, amb rècord de participació, projecció estatal i consolidació com un referent del trail running a Catalunya i Espanya, combinant esport, natura i esperit col·laboratiu.