Un camió amb garrafes de fertilitzant bolca a l'AP-7 a Mont-roig del Camp
El comboi ha perdut part de la càrrega i els Bombers treballen per contenir una fuita al dipòsit de combustible
Un camió que transportava garrafes de plàstic amb fertilitzant ha bolcat a la mitjana de l'AP-7, a Mont-roig del Camp (Baix Camp). El comboi ha perdut part de la càrrega i ha ocupat el carril en sentit sud. Això ha obligat a tallar un carril en cada sentit de la marxa i ha provocat diversos quilòmetres de retencions en sentit sud i mig quilòmetre en sentit nord.
Els Bombers també treballen en una fuita de combustible, que estan contenint.