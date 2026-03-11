SOCIETAT
Cambrils obre les portes a la ciutadania per visitar la depuradora
Les visites guiades, coincidint amb el Dia Mundial de l’Aigua, permetran descobrir el procés de depuració i el projecte europeu LIFE REMAR
L’Ajuntament de Cambrils i l’empresa Comaigua han organitzat una jornada de portes obertes a la depuradora del municipi per apropar a la ciutadania el funcionament d’aquesta instal·lació clau per a la gestió de l’aigua. L’activitat se celebrarà el diumenge 22 de març, coincidint amb el Dia Mundial de l’Aigua, i consistirà en diverses visites guiades gratuïtes conduïdes per l’equip de Comaigua entre les 11.00 i les 12.30 hores.
Durant el recorregut, les persones participants podran conèixer de primera mà les diferents fases del procés de depuració de les aigües residuals, des del pretractament i la decantació fins al tractament biològic. La depuradora de Cambrils té capacitat per tractar fins a 25.000 metres cúbics d’aigua al dia, l’equivalent al consum aproximat d’una població de 125.000 habitants, i funciona de manera continuada durant tot l’any per garantir la correcta depuració abans de retornar l’aigua al medi o destinar-la a altres usos.
La jornada també servirà per explicar el projecte europeu LIFE REMAR, que aposta per reutilitzar part de l’aigua regenerada de la depuradora per recarregar l’aqüífer del Baix Camp. Aquesta iniciativa busca millorar l’estat d’aquest aqüífer costaner, afectat per la sobreexplotació i per la presència de nitrats, tot promovent solucions basades en la natura per garantir una gestió més sostenible dels recursos hídrics.