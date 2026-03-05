POLICIAL
Desmantellen una plantació interior de marihuana a Riudoms amb més de 450 plantes
Els Mossos d'Esquadra detenen dos homes de 42 i 43 anys per un presumpte delicte contra la salut pública
Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Municipal de Riudoms han desmantellat aquest dijous una plantació interior de marihuana en un domicili del carrer sant Antoni. En l'operatiu s'han localitzat 456 plantes de marihuana i s'han detingut dos homes de 42 i 43 anys per un presumpte delicte contra la salut pública i tràfic de drogues. Un dels dos arrestats acumulava set antecedents policials.
La plantació estava dividida en dues estances i comptava amb llums al·lògens, així com material de jardineria i adobs. També s'ha detectat que l'escomesa elèctrica havia estat modificada per facilitar el frau elèctric i mantenir la instal·lació en marxa. Els arrestats estan pendents de passar a disposició judicial del jutjat en funcions de guàrdia de Reus.
En l'operatiu han treballat conjuntament diverses patrulles de la unitat de seguretat ciutadana dels Mossos de Reus i de la Guàrdia Municipal de Riudoms.