MUNICIPAL
Cambrils tindrà un nou aparcament: 328 places en més de 11.215 metres quadrats a la Parellada
Serà temporal i estarà situat entre la carretera de Montbrió del Camp (T-312) i el carrer Francesc Moragues i Barret, tocant al barranc Verge del Camí
L’Ajuntament de Cambrils obrirà un nou aparcament dissuasiu d’ús temporal en un terreny d’11.215 metres quadrats situat entre la carretera de Montbrió del Camp (T-312) i el carrer Francesc Moragues i Barret, tocant al barranc Verge del Camí, amb vials existents i bons accessos.
Aquesta setmana el govern ha aprovat inicialment el projecte per adequar el solar, que tindrà una capacitat per 328 vehicles, i properament se signarà un conveni amb la propietat de la parcel·la. D’aquesta manera, solucionarà les necessitats d’estacionament en aquesta zona, donant continuïtat a l’aparcament de les Comes 1, situat a l’altra banda del carrer, que compta amb 220 places.
Els treballs de condicionament consistiran en la retirada d’arbres i arbustos de la zona, la neteja i esbrossada del terreny, la preparació i pavimentació amb sauló del terreny, la col·locació de plaques senyalització vertical, la instal·lació de llums solars amb cimentació, alineació amb vorades de formigó i la plantació d’arbres de dos tipus diferents amb el seu sistema de reg. El pressupost d’execució és d’un màxim de 204.364,35€ IVA inclòs i el termini per a la realització dels treballs és de 5 setmanes a partir de la signatura del contracte.
El nou aparcament respon al compromís del govern per oferir alternatives per aparcar, descongestionar les zones amb més dèficit de places i reduir el trànsit del centre, tenint en compte el volum de vehicles que rep Cambrils, especialment durant la temporada més turística. Cal recordar que el passat febrer també es va aprovar inicialment el projecte per tornar a ampliar l’aparcament dissuasiu de la Fontcoberta amb un terreny contigu.