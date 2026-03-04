NUCLEAR
La central nuclear de Vandellòs II s'atura per intervenir en una vàlvula
La instal·lació s'ha desconnectat de la xarxa de matinada, hores després d'iniciar el procediment
La central nuclear de Vandellòs II es va aturar aquest dimarts per tal d'intervenir en les vàlvules pilot d'una de les vàlvules d'aïllament de vapor principal, segons ha informat l'Associació Nuclear Ascó Vandellòs (ANAV). La planta s'ha desconnectat de la xarxa elèctrica a les 3.22 hores d'aquesta matinada després de dur a terme una seqüència ordenada d'aturada que va començar a les quatre de la tarda.
ANAV ha informat del procediment el Consell de Seguretat Nuclear (CSN). Actualment, Vandellòs II es troba aturada i s'estan fent els procediments per dur a terme la central a les condicions operatives necessàries per intervenir en la vàlvula.