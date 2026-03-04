EQUIPAMENTS
Cambrils destina 846.000 euros a renovar la gespa de dos camps de la zona esportiva
Els projectes inclouen nou equipament i millores en el reg, amb finançament parcial de la Generalitat
L’Ajuntament de Cambrils ha fet un pas més en la millora de les instal·lacions esportives municipals amb l’aprovació inicial dels projectes per substituir la gespa artificial dels camps de futbol 2 i 3 de la zona esportiva. L’actuació, que suma una inversió de 846.315 euros, també contempla diverses millores complementàries per modernitzar aquests espais.
Els treballs preveuen la col·locació d’un nou paviment de gespa artificial d’última generació, així com la renovació de porteries, banquetes i xarxes atura-pilotes. A més, s’adaptarà el sistema de reg per garantir una cobertura òptima de tota la superfície de joc. El termini d’execució estimat és de vuit setmanes per a un dels camps i de cinc per a l’altre, un cop s’iniciïn les obres.
El projecte dels camps 1 i 2 sortirà a licitació per un import màxim de 463.780 euros i compta amb una subvenció de 305.000 euros del Consell Català de l'Esport, en el marc del pla de xoc per a la millora de la xarxa bàsica d’instal·lacions esportives públiques de la Generalitat de Catalunya. Pel que fa al camp 3, el pressupost és de 382.535 euros i es finançarà amb recursos municipals.
La gespa actual, amb una antiguitat de 18 anys en un dels camps i reutilitzada en l’altre, havia esgotat la seva vida útil i presentava deficiències estructurals. La nova superfície incorporarà una base elàstica per millorar l’amortiment i la seguretat dels esportistes.
Aquesta intervenció s’emmarca dins el Pla d’Inversions en equipaments esportius previst per al 2026, que supera els 2,6 milions d’euros i inclou actuacions com la millora de la il·luminació, la instal·lació de plaques solars, la construcció d’una carpa poliesportiva i noves infraestructures a la zona esportiva nord.
A banda de les millores als camps de futbol, el pla d’inversions inclou la nova il·luminació a totes les instal·lacions de la zona esportiva nord, la creació d’un BikePark a ponent, la coberta del pavelló 2 i la piscina, una grada metàl·lica a la pista d’atletisme, la construcció d’una carpa poliesportiva al Mas Clariana, la instal·lació de plaques solars al pavelló municipal i diverses millores als vestuaris de les instal·lacions.