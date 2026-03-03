SERVEIS
Cambrils licita gairebé 2.000 gandules i para-sols per omplir les seves platges
L'Ajuntament ha publicat una vintena de lots per vuit dels espais costaners del municipi
L’Ajuntament de Cambrils ha obert el procés de licitació per incorporar a vuit de les seves platges 1.980 gandules i para-sols. La proposta preveu l’adjudicació de fins a una vintena de lots per aportar l’equipament abans d’estrenar la temporada turística. Des de l’inici del període de licitació, el passat 11 de febrer, les empreses poden sol·licitar els paquets per separat fins al final del període on es poden demanar els equipaments. Només podran licitar un total de dos lots, cobrint part del pressupost que preveu evolucionar a mesura que s’hi adhereixin empreses.
Les platges que preveuen acumular més equipaments són l’espai de Vilafortuny, que podria incorporar fins a 601 unitats entre gandules, tendals i un mòdul de venda de tiquets i el Regueral, que sumaria 676 unitats, també amb la caseta de venda per als visitants. Els equipaments, d’acord amb les condicions de la licitació, hauran d’instal·lar-se en un màxim de 10 dies abans del període pactat amb el consistori, i les empreses també comptaran amb 10 dies un cop finalitzi el contracte, que s'entendrà entre les temporades 2026 i 2029.
Les platges de la Llosa, l’Ardiaca i el Cap de Sant Pere serien les següents que més para-sols, tendals i gandules podrien introduir, amb 110 unitats i un nou mòdul de venda de tiquets en cadascuna. També es troben dins la licitació les costes de l’Hort de Santa Maria i l’Esquirol, amb 51 unitats, i el Cavet, que seria la que menys equipaments preveuria, amb 41. L'ocupació prevista en cas que s'adjudiquin tots els lots serà de més d'11.400 metres quadrats al llarg de les diferents platges de Cambrils, amb Vilafortuny novament com l'espai més sol·licitat.
Guinguetes
El consistori cambrilenc encara resta pendent de l’adjudicació de les guinguetes a les platges per completar tots els equipaments turístics d’aquesta temporada. A finals del passat mes de gener, els recintes van sortir a licitació per arribar a temps per cobrir la demanda per Setmana Santa i l’11 de febrer va tancar el període per presentar ofertes per part d’empreses externes.
Tot i que el consistori acabarà de definir quins espais del municipi tindran guinguetes aviat, existeix la possibilitat que algunes de les 18 previstes inicialment quedin desertes. Els recintes que s’adjudiquin enguany tindran validesa també fins a l’any 2029 i els preus s’han establert entre 18.000 i gairebé 29.000 euros per la seva construcció.
Les platges més beneficiades novament són les de Vilafortuny, que tindria quatre guinguetes, així com la del Prat d’en Forés, que també tindria quatre.