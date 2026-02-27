ENERGIA
Maspujols instal·larà 500 plaques fotovoltaiques per impulsar un servei energètic municipal
Els veïns tindran una concessió a 30 anys dels panells i calculen recuperar la inversió amb un màxim de set anys
L'Ajuntament de comunitat energètica (Baix Camp) està tirant endavant un servei energètic municipal amb el suport de l'entitat la Vall SoStenible. Tindrà unes funcionalitats «similars o iguals» que les d'una comunitat energètica, però qui impulsa i es farà càrrec de la instal·lació és l'Ajuntament del municipi, explica l'alcalde, José Antonio Rodríguez a l'ACN. La previsió és posar gairebé 500 plaques fotovoltaiques a la coberta del poliesportiu i una part de l'energia generada serà per les instal·lacions municipals, mentre que la resta es posarà a disposició dels veïns. Els interessats podran tenir una concessió a 30 anys de les plaques solars que equival a la seva vida útil i calculen recuperar la inversió al cap d'entre quatre i set anys.
L'equip de govern ha fet diverses reunions amb els veïns per veure l'interès entre els maspujolencs. A partir d'aquí, amb el Consell Comarcal del Baix Camp, s'ha elaborat un estudi analitzant les factures de cadascun dels habitatges interessats. Compten que els usuaris pagaran uns 450 euros per panell fotovoltaic. Cada casa podria tenir entre quatre i sis plaques. D'aquesta manera, creuen que els diners invertits els hauran recuperat en quatre-set anys.
Els abonats també hauran de pagar una quota de manteniment de 50 euros anuals. Una xifra que podria variar segons el nombre de panells arrendats.
S'instal·laran gairebé 500 plaques solars a la coberta de la pista poliesportiva. «És un espai molt adequat i idoni perquè està molt ben encarat per les hores de sol i tenim una superfície gran», explica l'alcalde. Si el projecte funciona correctament, des de l'Ajuntament ja han pensat altres llocs on podrien posar més panells.
«Reeducar» els usuaris
La majoria dels veïns que han mostrat interès són del nucli antic. Rodríguez comenta que molts d'aquests habitacles són «cairats de fusta o de canyís». «Els hi és molt recomanable poder fer servir aquest servei energètic i no tocar la seva teulada, que són construccions de fa 80, 100 i 150 anys, i que potser no poden suportar tota aquesta estructura», afegeix.
Un cop estigui la instal·lació feta, l'alcalde comenta que hauran de fer xerrades i «reeducar» els usuaris perquè el consum energètic se centri durant les hores diürnes. «És quan s'hauran de posar rentadores, rentaplats, planxar o fer un rostit perquè l'electricitat ens sortirà més econòmica», pronostica.
Rodríguez remarca que és «molt important» que les administracions públiques «tirin endavant» amb la transició ecològica. Considera que si els municipis amb un «petit gruix econòmic» fan aquestes inversions, la transició serà «més ràpida». Aquest projecte ha rebut també diners del Fons de Transició Nuclear i el 50% del projecte es finançarà a través d'aquesta ajuda.