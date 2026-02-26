BAIX CAMP
La Plataforma per la Via Verda de Cambrils, Mont-roig i l'Hospitalet reclama un calendari d'obres
L'entitat demana més transparència als ajuntaments i a Adif i diuen que perdre l'antic traçat seria un «error històric»
La Plataforma per la Via Verda de Cambrils, Mont-roig del Camp i l'Hospitalet de l'Infant reclama que s'iniciïn les obres de desmantellament de la via del tren i un calendari d'execució dels treballs amb les fases detallades. L'entitat també demana més transparència als tres ajuntaments i a Adif i titlla «d'insuficients» els darrers posicionaments dels alcaldes després que els hagin demanat agilitzar la tramitació de l'actuació.
Els activistes recorden que fa més de dos anys que es van adjudicar les obres a l'empresa ACSA i temen que es pugui produir una «caducitat administrativa». «Perdre aquesta via verda seria un error històric», asseguren. «La via no pot continuar en via morta», afegeixen.
Des de la plataforma assenyalen que la via verda és un eix sostenible que connectarà els municipis i que impulsarà la mobilitat activa, així com dinamitzarà el turisme «responsable» i dignificarà un espai que actualment està «degradat». «No és un caprici; és una infraestructura de futur», manifesten. «No volem confrontació, volem compromisos concrets», exigeixen a les administracions implicades.
La presidenta de l'Associació de Veïns i Veïnes del barri de l'Estació de Cambrils, Nuri Nolla, entitat adherida a la plataforma, explica que han demanat reunir-se amb Adif, però que encara no han obtingut resposta. Nolla lamenta que el projecte de la via verda es retardi pels serrells del contracte d'arrendament entre l'Ajuntament de Mont-roig del Camp i Adif. "Hi ha una reticència per part de l'alcalde de Mont-roig pel tipus d'acabats, de vials, de desguassos, pel tipus de solució tècnica del projecte que no li són suficients", etziba.
La setmana passada, l'alcalde de Mont-roig del Camp, Fran Morancho, es mostrava optimista per desencallar el projecte de la via verda. El batlle va assegurar que havien "avançat bastant" amb ADIF. Des de l'Ajuntament volen que el gestor d'infraestructures "millori" alguns espais urbans al voltant de la via, ja que en un futur serà el municipi i la Diputació de Tarragona qui assumirà el cost del manteniment.
"Por" davant la possibilitat de perdre els fons europeus
D'altra banda, Nolla assegura que temem que si no s'inicien les obres es puguin perdre els Next Generation. "Es van adjudicar fa dos anys amb uns preus - quant a costos-, que ara no són els mateixos, i ens fa por que el finançament d'aquesta obra no superi el termini màxim dels fons europeus", manifesta. També assenyala que en cas que no es faci l'actuació s'haurà d'indemnitzar a l'empresa adjudicatària.
Properes accions: caminada popular
La plataforma ha convocat una caminada popular el pròxim 7 de març per l'antiga via ferroviària des de Miami per fer un recorregut d'uns set quilòmetres. A banda, també tenen previst assistir als plenaris dels ajuntaments de Cambrils, l'Hospitalet de l'Infant i de Mont-roig del Camp per fer sentir la seva veu i les seves demandes.