MÚSICA
Ana Torroja tancarà el Festival Internacional de Música de Cambrils el 10 d’agost
L’exvocalista de Mecano actuarà al Parc del Pinaret dins la gira 'Se ha acabado el show', amb entrades a la venda aquest divendres
La 51a edició del Festival Internacional de Música de Cambrils ja té concert de cloenda. La protagonista serà Ana Torroja, que pujarà a l’escenari del Parc del Pinaret el pròxim 10 d’agost per posar el punt final a la programació d’aquest estiu.
La madrilenya, de 66 anys, figura consolidada i una de les veus més emblemàtiques de la música en espanyol durant els més de 40 anys de trajectòria professional posarà la cirereta a una edició de luxe del festival. Primer triomfant amb Mecano, i posteriorment en solitari arribarà per primera vegada a Cambrils amb el seu nou tour “Se ha acabado el show” una gira internacional de presentació del nou disc d’estudi que veurà la llum aquesta primavera de 2026 i que està fent ‘sold out’ a tots els escenaris.
Les entrades es posaran a la venda aquest divendres 27 de febrer a partir de les 11h del matí al preu de 45€ a platea i 55€ a grada i a la plataforma www.codeticket.com
Amb l’actuació d’Ana Torroja, el FIMC afegeix a una de les veus més icòniques i reconegudes del pop estatal junt amb altres referents confirmades fins ara a la programació 2026 com Jethro Tull (4 d’agost); Siloé (5 d’agost); Valeria Castro (6 d’agost) o Joan Dausà (9 d’agost).
Una gira internacional
Ana Torroja, referent indiscutible de la música pop espanyola i guanyadora d’un Latin Grammy, ha confirmat concert a Cambrils en un moment artístic ple, combinant noves cançons com A veces amb un repertori que ha marcat diverses generacions com Hijo de la luna, Mujer contra mujer, Me cuesta tanto olvidarte, Hoy no me puedo levantar... que formen part de la memòria col·lectiva del públic. Tot plegat, en un format espectacular pensat per fer les delícies del públic a l’escenari del Parc del Pinaret, un espai ja consolidat com a epicentre dels grans concerts d’estiu a Cambrils.