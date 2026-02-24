SUCCESSOS
Un accident entre dos camions a l’AP-7 a Mont-roig del Camp provoca fins a 5 km de retencions
Tres dotacions dels Bombers treballen a la zona en sentit nord
Un accident de trànsit a l’AP-7, a l’altura de Mont-roig del Camp, està provocant importants afectacions viàries en sentit nord. El sinistre, en el qual s’hi han vist implicats dos camions, genera retencions que han arribat fins als 5 quilòmetres.
Segons s’ha informat, els vehicles implicats no transportaven mercaderies perilloses. Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat tres dotacions de Bombers, que treballen en les tasques d’assistència i seguretat per restablir la normalitat al més aviat possible.