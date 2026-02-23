GASTRONOMIA
Josep Queralt, guanyador de la primera edició del Cambrils Galera Challenge Repsol
El xef del Priorat triomfa al Parc Samà en una final amb vuit cuiners que reivindica la galera com a producte d’alta cuina
El xef Josep Queralt Sales ha estat el guanyador de la primera edició del Cambrils Galera Challenge Repsol, celebrada aquest dilluns al Parc Samà. El cap de cuina del restaurant Vinum, del Gran Hotel Mas d’en Bruno de Torroja del Priorat, ha convençut el jurat amb una proposta de galera de Cambrils en dues coccions, acompanyada del seu suquet emulsionat i carxofes.
A més del primer premi, dotat amb 3.000 euros aportats per Repsol, Queralt ha rebut dues mencions especials: la de tradició i la de millor integració de productes locals i de temporada. El cuiner ha destacat el potencial gastronòmic de la galera, un producte que coneix bé de la seva etapa al restaurant cambrilenc Can Bosch.
El segon premi, dotat amb 1.000 euros, ha estat per Paula Malapeira Romero del restaurant Ten10 de l’Hotel Sofitel Barcelona, que ha elaborat un tàrtar temperat de galera de Cambrils, vel de dashi, ajoblanco d’anacards i nap daikon en escabetx. D’aquesta manera, la cuinera s’ha tret una espineta que tenia clavada des que, fa dos anys, va ser seleccionada pel concurs jove però finalment no hi va poder participar.
L’altra gran protagonista de la jornada ha estat Claudia García Barón, l’alumna de l’Escola d’Hoteleria i Turisme de Cambrils que divendres va guanyar el primer premi del concurs jove amb un coulant de carxofa i galera amb gelat d’oli d’oliva i avui ha guanyat el tercer premi i una menció especial a la innovació i creativitat del concurs professional. Garcia, que s’ha emportat 50 litres d’oli verge extra d’oliva de la Cooperativa Agrícola, ha afirmat que va arribar a l’Escola d’Hoteleria des d’un sector molt diferent i que ha trobat la seva vocació.
En total, vuit xefs finalistes, seleccionats entre un gran nombre de propostes rebudes, han participat en aquest certamen per a professionals, que busca posicionar la galera com a producte d’alta cuina i consolidar el municipi com a referent gastronòmic.
L'alcalde de Cambrils, Oliver Klein; la regidora de Turisme i Promoció Econòmica, Patricia de Miguel; el president de la Federació d’Associacions d’Empreses d’Hostaleria de la Província de Tarragona (AEHT), Francesc Pintado, i el president de l’Associació d’Empresaris d’Hostaleria de Cambrils, Xavi Martí, han estat els encarregats de lliurar els guardons en un acte televisat que es podrà veure el proper dissabte 28 de febrer en un programa especial a Canal Reus Televisió.
La iniciativa està impulsada conjuntament per l’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Cambrils i el Patronat Municipal de Turisme, amb el suport de la Federació d’Associacions d’Empreses d’Hostaleria de la Província de Tarragona (AEHT), que compta amb Repsol com a patrocinador principal i les col·laboracions de l’Escola d’Hostaleria i Turisme de Cambrils, la Confraria de Pescadors i la Cooperativa Agrícola de Cambrils, entre d’altres.
Durant la final al Parc Samà, els xefs han disposat de dues hores per elaborar deu racions d’un plat original en què la galera sigui la protagonista indiscutible. La degustació del jurat ha estat a cegues, per garantir el màxim rigor i transparència, i s’han tingut en compte criteris com el gust, la tècnica, la creativitat i l’emplatat.
El concurs s’ha viscut com una gran festa gastronòmica que ha posat en valor la galera i la tradició marinera de Cambrils, i ha reunit xefs d’arreu del territori en una jornada que ha combinat gastronomia, producte local i talent culinari.
El Cambrils Galera Challenge Repsol es planteja com molt més que una competició: és un espai de creació i projecció gastronòmica amb el suport d’actors clau del municipi. La Confraria de Pescadors de Cambrils subministrarà la galera fresca, la Cooperativa Agrícola de Cambrils aportarà l’oli d’oliva verge extra Mestral i Verdcamp Fruits una cistella de producte d’horta de Cambrils de temporada reforçant el vincle entre cuina, producte i identitat local.
Amb el Cambrils Galera Challenge Repsol, Cambrils consolida la seva marca com a Capital Gastronòmica de la Costa Daurada, unint tradició marinera i avantguarda culinària en una proposta amb vocació de convertir-se en un referent en l’agenda de concursos de cuina de l’Estat.
Xefs finalistes
La fase de selecció dels finalistes es va realitzar el passat 6 de febrer i va ser especialment exigent, ja que el concurs va rebre candidatures d’arreu de l’Estat i fins i tot de l’àmbit internacional, amb països com Portugal o Suècia. El jurat tècnic va escollir set finalistes i el passat 20 de febrer s’hi va sumar la vuitena finalista, que és la guanyadora del concurs Cambrils Galera Challenge per a joves.
Els xefs finalistes que han competit avui al Parc Samà han estat Marc Santamaria, del restaurant Casa Xica de Barcelona; Josep Queralt Sales de Vinum, Gran Hotel Mas d'en Bruno, de Torroja del Priorat; Aleix Blanes Fuentes de Marina Café, de Palamós; Victor Alfageme Lorenzo, de Reversible, Hotel Indigo, de Barcelona; Javier Ruíz Marín del Restaurante Luma de Logroño; Paula Malapeira Romero, de Ten10, Hotel Sofitel de Barcelona; Jose Carlos Lopez Gamiz, del Restaurant Origen de Puigcerdà; Claudia García Barón, alumna de l’Escola d’Hoteleria i Turisme de Cambrils, que divendres va guanyar el concurs jove i per tant el passi directe al certamen professional.
Els jurats de taula i de cuina
La competició ha comptat amb un jurat de taula de prestigi presidit pel xef Eduard Xatruch, del restaurant Disfrutar de Barcelona, que liderat la valoració de les propostes juntament amb altres xefs i experts referents de Cambrils i la Costa Daurada. Els altres membres del jurat de taula, tots al capdavant de restaurants reconeguts i guardonats, han estat Arnau Bosch, de Can Bosch; Rubén Campos, del Rincón de Diego; Josep Moreno, de Deliranto; Joan Gómez, de Miramar, i Xavier Martín de Casa Macarrilla 1966.
D’altra banda, el jurat tècnic de cuina ha estat format per Sergi Palacín, Coordinador tècnic del restaurant HIU; Jorge Gómez, director de l’Escola d'Hostaleria i Turisme de Cambrils, i tres professors i profesores del centre educatiu: Maria Reyes, Marc Lozano i Lluís Bonillo.
El concurs s’emmarca en la 21a edició de les Jornades de la Galera i de la Cuina Marinera, que se celebren del 6 de febrer a l’1 de març. Aquestes jornades, que obren el calendari gastronòmic, compten amb la participació de 40 restaurants, que ofereixen menús especials i plats principals al voltant d’aquest crustaci del Mediterrani, a més d’una programació d’activitats per a tots els públics, que inclou una degustació popular, visites guiades a la Confraria i una conferència sobre el canvi climàtic.