SOCIETAT
Cambrils detecta soledat i fragilitat entre els majors de 80 anys en un nou estudi municipal
S'han realitzat 300 entrevistes a persones que viuen soles o en parella i servirà per reforçar les polítiques d’envelliment i suport social
L’Ajuntament de Cambrils ha donat a conèixer els resultats d’un estudi centrat en les persones majors de 80 anys que viuen soles o amb una parella de la mateixa edat o superior. El projecte, impulsat pel Departament de Benestar Social i encarregat a ADESMA Fundació, ha permès obtenir una radiografia actualitzada de la situació personal, social i emocional d’aquest col·lectiu al municipi.
La regidora de Benestar, Mar Espanya, ha valorat positivament la iniciativa, tant per la informació recollida com per la intervenció directa que s’ha dut a terme durant el procés, i ha reafirmat el compromís municipal amb un envelliment digne, segur i de qualitat per a la gent gran de Cambrils.
L’estudi s’ha desenvolupat entre l’octubre de 2025 i finals de gener de 2026 a partir d’un cens de més de 900 persones en aquesta situació, corresponents a 746 domicilis. En total, s’han completat 300 entrevistes. La resta no s’han pogut fer per renúncies voluntàries, dificultats de contacte telefònic o perquè la persona ja no residia al domicili indicat.
Les entrevistes constaten que una part important de les persones majors de 80 anys manté autonomia, però també presenta fragilitat física, problemes de mobilitat i una reducció progressiva de les xarxes socials. Entre els aspectes més destacats hi ha la presència de sentiments de soledat, especialment entre les persones que viuen soles o amb poc suport familiar.
En funció de les necessitats detectades, la treballadora social encarregada de les visites ha fet derivacions als Serveis Socials municipals per valorar possibles situacions de dependència o altres necessitats específiques. En altres casos, s’ha contactat amb entitats com Amics de la Gent Gran o amb recursos comunitaris del municipi. D’aquesta manera, el projecte ha combinat la diagnosi amb una actuació directa i preventiva.
Una altra conclusió rellevant és que la majoria de persones entrevistades expressen el desig de continuar vivint al seu propi domicili el màxim temps possible, sempre que comptin amb els suports necessaris. Les alternatives residencials o els centres de dia són percebuts majoritàriament com a opcions secundàries.
Pel que fa als serveis municipals, la valoració general és positiva. El Casal de la Gent Gran és un equipament conegut i ben considerat, tot i que moltes persones de més de 80 anys admeten que ja no en fan un ús habitual per limitacions físiques o d’edat.
Entre les línies de treball futures, l’Ajuntament preveu reforçar les accions contra la soledat no desitjada, millorar l’accessibilitat i la mobilitat, adaptar activitats a aquest tram d’edat i consolidar mecanismes de seguiment preventiu.