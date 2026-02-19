TEMPORAL
Bolca una caravana a l'Hospitalet de l'Infant a causa de les ventades
El succés ha tingut lloc a les 12:30 hores del migdia
Una caravana ha bolcat a l'Hospitalet de l'Infant al voltant de les 12:30 hores del migdia a causa de les fortes ventades del dia d'avui. De fet, el temporal ha deixat ratxes màximes de 121 km/h a la Riba (Alt Camp) i de 120 km/h al Perelló (Baix Ebre).
D'altra banda, els Bombers atenen 102 avisos durant el matí a Catalunya, dels quals 15 dels incidents s'han produït a Tarragona i 7 a l'Ebre. El vent també ha comportat el tall de l'R-16 entre Tarragona i Tortosa i la restricció de mobilitat dels camions a l'AP-7.