MOBILITAT
La T-3292 quedarà tallada durant cinc dies entre Maspujols i les Borges del Camp
La Diputació de Tarragona hi farà treballs de millora de la seguretat i del drenatge amb restriccions totals de trànsit en horari diürn
La carretera T-3292, que connecta Maspujols amb les Borges del Camp, patirà talls totals de circulació al llarg de cinc jornades consecutives amb motiu d’unes obres puntuals impulsades per la Diputació de Tarragona. Els treballs se centraran en la millora de la seguretat viària i del drenatge, especialment amb actuacions als talussos del traçat.
Les restriccions afectaran el tram comprès entre el punt quilomètric 0+480 i el 2+140. Durant les franges horàries establertes, la via romandrà completament tallada al trànsit, tot i que es permetrà el pas als veïns sempre que sigui possible i en funció de l’evolució dels treballs.
Concretament, les obres començaran el 16 de febrer i està previst que finalitzin el 20 de febrer. El tall s’aplicarà en horari de 8 a 13 hores i de 14 a 18 hores.